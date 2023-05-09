Süleyman Soylu'dan konvoyunu provoke eden TİP'li Ahmet Şık'a olay hareket

İçişleri bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu seçim çalışmaları esnasında seçim otobüsü ile yaptığı çalışma esmasında TİP'li Ahmet Şık'ın "Yargılanacaksın bitanesi" seslenişine olay hareket yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu.

YAYINLAMA
Google News

İçişleri bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu seçim çalışmaları esnasında Beşiktaş'ta aracı ile geçerken Beşiktaş’ta Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık "Yargılanacaksın bir tanesi" diye bağırması üzerine Ardından ise Soylu'nun Şık'ı işaret ederek Barbie bebek atması sosyal gündemde olay oldu.

İstanbul Beşiktaş'ta AK Parti Milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim aracı ile tur atarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile karşılaştı.

"YARGILANACAKSIN"

Bakan Soylu'nun seçim aracı geçerken Beşiktaş'ta seçim çalışması yapan Şık, otobüsten çevredekilere oyuncak atan Soylu'ya bağırdı. Şık, "Yargılanacaksın" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU 'DAN ŞIK'A OLAY HAREKET!

Bakan Soylu ise Şık'ın sözlerine önce güldü, daha sonra eliyle Şık'ı işaret ederek bir şeyler söyledi. Şık'ın da bu sırada Soylu'ya karşılık verdiği görüldü. Soylu'nun ne söylediği anlaşılmazken Şık'a ne söylediği çok merak edilmeye başlandı.

SOYLU, ŞIK'A BARBİE BEBEK ATTI

Ahmet Şık Soylu'ya "Yargılanacaksın bir tanesi" diye bağırması üzerine Soylu'nun Şık'ı işaret ederek Barbie bebek atması sosyal medyanın gündem konusu oldu.

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Parti Kurmak istediğini açıkladı!İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Parti Kurmak istediğini açıkladı!

Kılıçdaroğlu'nun içinde Azerbaycan'ın olmadığı "Ne batı ne doğu, bu yol Tük yolu" paylaşımı tepkilere yol açtıKılıçdaroğlu'nun içinde Azerbaycan'ın olmadığı "Ne batı ne doğu, bu yol Tük yolu" paylaşımı tepkilere yol açtı

İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!

Meral Akşener, seçimleri kazanmadan şimdiden bakanlıkların paylaşımını yaptı, ittifaktaki küçük partilere bakanlık yok dediMeral Akşener, seçimleri kazanmadan şimdiden bakanlıkların paylaşımını yaptı, ittifaktaki küçük partilere bakanlık yok dedi

Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradıBaşkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı

SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktıSON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı

Haymana derneğinden yeni açıklama: CHP ve Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz, Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağızHaymana derneğinden yeni açıklama: CHP ve Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz, Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Parti Kurmak istediğini açıkladı!
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Parti Kurmak istediğini açıkladı!
İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!
İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!
Meral Akşener, seçimleri kazanmadan şimdiden bakanlıkların paylaşımını yaptı, ittifaktaki küçük partilere bakanlık yok dedi
Meral Akşener, seçimleri kazanmadan şimdiden bakanlıkların paylaşımını yaptı, ittifaktaki küçük partilere bakanlık yok dedi
Fatih Erbakan: "Bu CHP zihniyeti 70 seneden beri değişmemiştir"
Fatih Erbakan: "Bu CHP zihniyeti 70 seneden beri değişmemiştir"
Son Haberler
MS hastaları için ‘Türkiye’de yaklaşık 70 bin MS hastası var’
MS hastaları için ‘Türkiye’de yaklaşık 70 bin MS hastası var’
Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!
Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!
Süleyman Soylu'dan konvoyunu provoke eden TİP'li Ahmet Şık'a olay hareket
Süleyman Soylu'dan konvoyunu provoke eden TİP'li Ahmet Şık'a olay hareket
Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür? 1 Yaş Bebek 2 Yaş Bebek 3 Yaş Bebek Ateş Düşürme Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür? 1 Yaş Bebek 2 Yaş Bebek 3 Yaş Bebek Ateş Düşürme Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
AK Parti'nin büyük mitingini dünya basını böyle gördü: Eşi benzeri görülmemiş
AK Parti'nin büyük mitingini dünya basını böyle gördü: Eşi benzeri görülmemiş
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
AK Partinin tarihi İstanbul Yüzyıl mitinginden muhteşem görüntüler
AK Partinin tarihi İstanbul Yüzyıl mitinginden muhteşem görüntüler
Bakan Soylu: “Böyle bir miting böyle bir duruş, böyle bir sahipleniş Türk siyasi hayatında yok"
Bakan Soylu: “Böyle bir miting böyle bir duruş, böyle bir sahipleniş Türk siyasi hayatında yok"
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?