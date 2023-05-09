Süleyman Soylu'dan konvoyunu provoke eden TİP'li Ahmet Şık'a olay hareket

İçişleri bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu seçim çalışmaları esnasında Beşiktaş'ta aracı ile geçerken Beşiktaş’ta Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık "Yargılanacaksın bir tanesi" diye bağırması üzerine Ardından ise Soylu'nun Şık'ı işaret ederek Barbie bebek atması sosyal gündemde olay oldu.

İstanbul Beşiktaş'ta AK Parti Milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim aracı ile tur atarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile karşılaştı.

Haberin Devamı

"YARGILANACAKSIN"

Bakan Soylu'nun seçim aracı geçerken Beşiktaş'ta seçim çalışması yapan Şık, otobüsten çevredekilere oyuncak atan Soylu'ya bağırdı. Şık, "Yargılanacaksın" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU 'DAN ŞIK'A OLAY HAREKET!

Bakan Soylu ise Şık'ın sözlerine önce güldü, daha sonra eliyle Şık'ı işaret ederek bir şeyler söyledi. Şık'ın da bu sırada Soylu'ya karşılık verdiği görüldü. Soylu'nun ne söylediği anlaşılmazken Şık'a ne söylediği çok merak edilmeye başlandı.

SOYLU, ŞIK'A BARBİE BEBEK ATTI

Ahmet Şık Soylu'ya "Yargılanacaksın bir tanesi" diye bağırması üzerine Soylu'nun Şık'ı işaret ederek Barbie bebek atması sosyal medyanın gündem konusu oldu.

Haberin Devamı

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu Parti Kurmak istediğini açıkladı!

Kılıçdaroğlu'nun içinde Azerbaycan'ın olmadığı "Ne batı ne doğu, bu yol Tük yolu" paylaşımı tepkilere yol açtı

İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!

Meral Akşener, seçimleri kazanmadan şimdiden bakanlıkların paylaşımını yaptı, ittifaktaki küçük partilere bakanlık yok dedi

Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı

SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı

Haymana derneğinden yeni açıklama: CHP ve Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz, Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız