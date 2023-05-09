Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı

AK Parti'nin cumhur ittifakı liderlerin de katıldığı İstanbul Atatürk havalimanındaki tarihi yüz yıl mitingine İBB'nin metronun otomatik merdivenlerini kapatması nedeniyle merdivenleri iki büklüm çıkarak mitinge giden Hüseyin dedeyi telefonla aradı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Zonguldak Karadeniz Ereğli'li Hüseyin Bayraktar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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"SENİ BU MERDİVENLERDEN YÜRÜTENLERDEN PAZAR GÜNÜ HESAP SORMAMIZ LAZIM"

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime artık sayılı günler kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Başkan Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi.

"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" diyen Başkan Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.

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"ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı." dedi.

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