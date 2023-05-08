Haymana derneğinden yeni açıklama: CHP ve Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz, Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala saadet partisi içinde bulunan Haymana derneğinden Saadet partisine zehir zemberek bir açıklama ile "Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız" diyerek seçimlerde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceklerini duyurdular.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"CHP ve KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ASLA OY VERMEYECEĞİZ"

"Millî Görüş Hareketi bu milletin aslı, kendisi, özü, inancı, tarihi ve ruh köküdür. Milletimiz var oldukça, Millî Görüş var olmaya devam edecektir.

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Kuvveti üstün tutan anlayışın son 300 yıldır zulüm üzerine kurmuş olduğu düzeni çökmektedir.

Ülkemiz tamda böyle küresel kaos ve dönüşüm arifesinde en kritik seçimlerinden birine doğru gitmektedir. Millî Görüş, inancımızın gereği ülkemizin ve milletimizin en yüksek maslahatlarını gözetmek durumundadır" açıklamasında bulunuldu.

"BİZLER CELLADINA ÂŞIK OLAN GAFİLLERDEN OLMAYACAĞIZ"