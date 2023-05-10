son dakika: Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 24 TV ekranlarında Muharrem İnce'nin kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

MEMLEKET PARTİSİ İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı, Muharrem İnce'nin bugün İzmir'de planladığı 'Gençlerle Buluşma' programı ve esnaf ziyaretini ile Manisa'da yapılması planlanan 'Gençlik Buluşması' programlarının sağlık nedenleriyle iptal edildiğini duyurdu. Muharrem İnce'nin sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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detaylar geliyor.

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