Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada

Ünlü Türk Arabesk-pop müzik şarkıcısı Kibariye Mersinde konser verdiği mekanda şarkı söylerken bir anda sahneden yere düşerek yaralanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. sanatçının şok düşme görüntüleri kameraya yansıdı

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Türk halkı tarafından çok sevilen ünlü Türk Arabesk ve pop müzik şarkıcısı Kibariye Mersinde konser vermek için çıktığı sahnede şarkı söylerken bir anda dengesini kaybederek sahneden aşağı düştü. izleyicilerin panikle ünlü şarkıcıyı tutmaya çalışması başarılı olamayıp sahneden aşağı düşmesi şok etkisi yarattı. o şok düşüş anları kameraya yansıdı.

KİBARİYE YAKLAŞIK 2 METER YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye'de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü.

Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada

Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Kibariye'nin düşme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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KAYNAK: İHA

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