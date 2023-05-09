Kadın Dizisinin Oyuncusu Gökçe Eyüboğlu’nun Hayatı Birden Değişti

Televizyon dünyasının aranan yıldızlarından biri haline gelen Gökçe Eyüboğlu 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Birçok kişi ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu’nu, Kadın isimli dizide Ceyda karakteri ile tanımıştı. Fakat Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında dizi çekimlerine başlamıştı.

Gökçe Eyüboğlu’nun 2009 yılında başlayan dizi çekim hayatı Kadın dizisinin televizyon ekranlarına verilmesi ile birlikte daha da çok popülerliğini arttırmasına yardımcı oldu. Dizi çekimlerine ve setlerine girdiği 2009 yılından bu yana birçok dizi ve sinema sektörünün dünyasına girerek kendini kanıtlamaya çalışsa da en büyük tecrübesi Kadın dizisinde olmuştu.

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Kadın Dizisinin Ayrı Bir Önemi Bulunuyor

Ünlü ve genç oyuncu Gökçe Eyüboğlu, Kadın dizisindeki Ceyda karakteri ile büyük bir çıkış sergilemiş ve kariyerinde büyük bir başarı elde etmişti. Ünlü oyuncu 2017 ve 2020 yılları arasında yayımlanmış olan ve büyük bir yankı uyandıran aynı zamanda yurt dışında da çok sevilerek izlenen Kadın dizisinde çok iyi bir çıkış yakalamıştı.

Oynamış Olduğu Karaktere Kendinden Daha Fazla Kıymet Veriyor

Ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu, bu zamana kadar birçok projede yer almış, Kadın dizisiyle birlikte Evlilik Hakkında Her Şey, Zümrüdüanka, Mahkum ve Behzat Ç. gibi güzel projelerde boy göstermişti. Kadın dizisinde Ceyda karakteri ile boy gösterdikten sonra birçok başarılı dizi çekiminde tanınırlığını arttırmıştı.

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Bu zamana kadar canlandırmış olduğu karakterlerde imaj değişikliği yaparak oyunculuğunu sergileyen Gökçe Eyüboğlu, proje bittiğinden sonra kendi haline döndüğünü ifade etti kendinden fazla oynadığı karaktere önem verdiğini ve o yüzden karakter için gerekiyorsa yapacağını anlattı. Dizide ya da filmde oynamış olduğu rolün hakkını vererek dizi karakteri nasıl bir şey gerektiriyorsa bu konuda çabaladığını ifade etti ve oyunculuğunu ne kadar önemsediğini anlattı.