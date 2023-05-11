Muharrem İnce adaylıktan çekilmesi kime yarayacak, İnce'nin seçmeni kime oy verir?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, "Bahaneleri kalmasın, seçimin kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar" ifadelerini kullandı.
İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLİRSE KİME OY VERİRSİNİZ?
Metropoll Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde 1-3 Nisan 2023 tarihleri arasında yaptığı ankette seçmenlere, "Muharrem İnce adaylıktan çekilirse kime oy verirsiniz" sorusunu sordu.
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İnce'nin seçmenleri;
Yüzde 30,5 oranlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu,
Yüzde 23,4 oranla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı,
Yüzde 24,3 oran ile Sinan Oğan'ı seçeceğini belirtti.
2 bin 610 kişi ile yapılan ankette seçmenlerin yüzde 16,5'inin de protesto ederek oy kullanmayacağı görüldü.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber