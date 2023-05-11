Muharrem İnce adaylıktan çekilmesi kime yarayacak, İnce'nin seçmeni kime oy verir? Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinden sonra İnce, seçmenlerinin kime oy vereceği merak edilmeye başlandı. Seçim yasaklarından önce yayınlana anketlerde seçmene bu sorulmuştu. İşte o anket sonuçları.