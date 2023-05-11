Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: "Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz, buyursun lütfen!"

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu: "Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin"

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Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: "Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz, buyursun lütfen!"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: "Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz, buyursun lütfen!"

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" adlı şarkısını da eklediği paylaşımında, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." ifadelerine yer verdi.

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KAYNAK: AA

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