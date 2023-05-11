Engelli vatandaşlara akıllı saat projesi! Hediye edilen akıllı saat ile kaybolan vatandaşlara hızlıca ulaşılacak

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen proje dahilinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara temin edilecek akıllı saatler ile kaybolan vatandaşların en kısa süre içerisinde ve sağlıklı bir şekilde bulunmalarının sağlanacağını belirtti.

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Engelli vatandaşlara akıllı saat projesi! Hediye edilen akıllı saat ile kaybolan vatandaşlara hızlıca ulaşılacak

Geçen hafta İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Ergin Yılmaz tarafından Vali Mehmet Makas'a tanıtımı yapılan Akıllı Saat Projesi çerçevesinde, akıllı saatlerin dağıtımına başlandı.

ENGELLİLER HAFTASINDA AKILLI SAAT PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Bugün de, Akıllı Saat Projesi ve Engelliler Haftası münasebetiyle Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Ergin Yılmaz, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Mert, Jandarma Astsubay Üstçavuş Zeynep Karaca ile zihinsel engelli vatandaşlar Gizem Polat, Dilan Polat ile Çağrı Altun ve aile bireyleri, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı'yı ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler.

Engelli vatandaşlara akıllı saat projesi! Hediye edilen akıllı Saat ile kaybolan vatandaşlara hızlıca ulaşılacak

AKILLI SAAT ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK

Gerçekleşen ziyarette, zihinsel engelli 3 vatandaşa akıllı saat hediye eden Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Valilik olarak şehirdeki tüm engelleri ortadan kaldırıp engellilerin huzur içinde yaşamalarını tesis edecek çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, engelli vatandaşlara aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmelerini temenni etti.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen proje dahilinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara temin edilecek akıllı saatler ile kaybolan vatandaşların en kısa süre içerisinde ve sağlıklı bir şekilde bulunmalarının sağlanacağını belirten Vali Yardımcısı M. Deniz Arabacı, bu proje çerçevesinde 3'ü Erzincan merkezde, 1'i Üzümlü'de, 5'i Refahiye'de, 3'ü İliç'te, 2'si Kemaliye'de ve 4'ü Tercan'da olmak üzere toplam 18 ihtiyaç sahibi vatandaşa, Valilik ve Kaymakamlıklarımız tarafından temin edilen akıllı saatlerin hediye edildiğini belirtti.

Sim kartlı akıllı saatler vasıtasıyla kaybolan şahısların GSM baz istasyonlarından temin edilen en son konum sinyalinden faydalanılarak kolluk kuvvetleri tarafından şahsın yerin tespiti ve bulunan şahsın kimlik, aile ve iletişim bilgilerinin en kısa sürede tespiti yapılabilecek.

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KAYNAK: İHA

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