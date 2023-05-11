Karabük'te mutfak tüpü patladı! Yangında ağır yaralanan kadın İstanbul’a sevk edildi

Karabük'teKurtuluş Mahallesi Hanımeli Sokak'ta iddiaya göre Murat Dursun'a ait evde Jale Dursun (62) çay yapmak için ocağı yaktığı sırada mutfak tüpü oluşan sızıntıdan dolayı bir anda parlayarak alev aldı. Yangına müdahale etmeye çalışan Dursun, alevlerin arasında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Karabük'te mutfak tüpü patladı! Yangında ağır yaralanan kadın İstanbul’a sevk edildi

Karabük'te iki katlı evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından İstanbul'a sevk edildi.Karabük'te mutfak tüpü patladı! Yangında ağır yaralanan kadın İstanbul’a sevk edildi

SON ANDA KENDİNİ EVDEN DIŞARIYA ATARKEN ALEVLER TÜM EVİ SARDI

Kurtuluş Mahallesi Hanımeli Sokak'ta iddiaya göre Murat Dursun'a ait evde Jale Dursun (62) çay yapmak için ocağı yaktığı sırada mutfak tüpü oluşan sızıntıdan dolayı bir anda parlayarak alev aldı. Yangına müdahale etmeye çalışan Dursun, alevlerin arasında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Talihsiz kadın son anda kendini evden dışarıya atarken alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dursun, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından ağır yaralı kadın, vücudundaki derin yanıklar nedeniyle İstanbul'daki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama varAdaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama var

Okulun asansör halatı koptu! Korkunç olayda 5 öğretmen yaralandıOkulun asansör halatı koptu! Korkunç olayda 5 öğretmen yaralandı

Almanya'da Mercedes fabrikasında katliam! Düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybetti!Almanya'da Mercedes fabrikasında katliam! Düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybetti!

İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"

Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorumMuharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum

İmamoğlu'nun gittiği şehirlerde seçimler için yardım kartı dağıttığı ortaya çıktı "Kimin parasını dağıtıyorsun?"İmamoğlu'nun gittiği şehirlerde seçimler için yardım kartı dağıttığı ortaya çıktı "Kimin parasını dağıtıyorsun?"

Yunanlı lider, Türkiye'yi örnek gösterdi: "Türkiye kendi milli savunma sanayisini yüzde 60 geliştirdi"Yunanlı lider, Türkiye'yi örnek gösterdi: "Türkiye kendi milli savunma sanayisini yüzde 60 geliştirdi"

Erdoğan'dan memurlara müjde: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak!Erdoğan'dan memurlara müjde: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Okulun asansör halatı koptu! Korkunç olayda 5 öğretmen yaralandı
Okulun asansör halatı koptu! Korkunç olayda 5 öğretmen yaralandı
İstanbul bunu hak etmiyor! Sahipsiz kalan İstanbul'un hizmetleri çocuk işçilere kaldı
İstanbul bunu hak etmiyor! Sahipsiz kalan İstanbul'un hizmetleri çocuk işçilere kaldı
Sürücüsünün hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak takla atan otomobilin plakası sahte çıktı!
Sürücüsünün hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak takla atan otomobilin plakası sahte çıktı!
5 aylık bebeğin esrarengiz ölümü! Anne neden gözaltına alındı?
5 aylık bebeğin esrarengiz ölümü! Anne neden gözaltına alındı?
Son Haberler
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine 6'lı masadan ilk açıklama!
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine 6'lı masadan ilk açıklama!
Karabük'te mutfak tüpü patladı! Yangında ağır yaralanan kadın İstanbul’a sevk edildi
Karabük'te mutfak tüpü patladı! Yangında ağır yaralanan kadın İstanbul’a sevk edildi
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama var
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama var
Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!
Sultanbeyli’de korkunç kaza! Virajı alamayan beton mikseri devrildi!
Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!
Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!
Çok Okunanlar
Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum
Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum
Bakanı Varank : İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz"
Bakanı Varank : İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz"
Seçime 3 gün kala İYİ Parti'de şok istifa! adaylıktan ve partisinden istifa etti "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız"
Seçime 3 gün kala İYİ Parti'de şok istifa! adaylıktan ve partisinden istifa etti "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız"
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama var
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce oy pusulasında yer alacak mı, verilecek oylar geçerli sayılacak mı? YSK''dan açıklama var
Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi
Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi
Balıkesir polisinden dev huzur operasyonu! 195 kişi gözaltına alındı
Balıkesir polisinden dev huzur operasyonu! 195 kişi gözaltına alındı
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"