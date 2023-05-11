Yunanlı lider, Türkiye'yi örnek gösterdi: "Türkiye kendi milli savunma sanayisini yüzde 60 geliştirdi"

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi parlamentoda grubu bulunan partilerin liderleri, Yunan Devlet Televizyonu ERT'te bir araya geldi. Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Alexis Çipras, hükümetin yaklaşık 15 milyar euro tutarındaki silahlanma programını eleştirerek, "Türkiye'nin savunma programının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde geliştirilirken, Miçotakis hükümetinin 15 milyar euro değerindeki silahlanma programının Yunan savunma sanayisine tek bir euro kazandırmaması kabul edilemez" dedi.

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ÇİPRAS SAVUNMA SANAYİ PROGRAMINI ELEŞTİRDİ, TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Yunanistan, 21 Mayıs'ta genel seçime gidiyor. Yunanistan Başbakanı ve iktidar partisi Yeni Demokrasi lideri Kyriakos Miçotakis, ana muhalefet partisi SYRIZA lideri Alexis Çipras, PASOK lideri Nikos Androulakis, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Koutsubas, Yunanistan Çözümü lideri Kyriakos Velopoulos ve Avrupa Gerçekçi İtaatsizlik Cephesi MeRA25 Partisi lideri Yanis Varoufakis, seçime 10 gün kala Yunan Devlet Televizyonu ERT'te canlı yayına katılarak dış politika, savunma sanayii, ekonomi, sağlık, eğitim, göç krizi gibi önemli konularda vaatlerini sıralayıp değerlendirmede bulundu. Oturma düzeninin parlamentodaki koltuk sayısına göre belirlendiği canlı yayın yaklaşık 3 saat sürdü. Moderatörlüğünü gazeteci Giorgos Kouvaras'ın yaptığı programda liderlere 6 başlık altında toplam 36 soru soruldu.

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"Türk halkı kimi seçerse onunla konuşmaya hazırım"

Başbakan Miçotakis, hükümetinin silahlanma programlarının çok iyi planlandığını ve mali kurallardan sapmadığını ifade etti. Türkiye'de pazar günü yapılacak seçime değinen Miçotakis, "Türk halkının seçimine saygı duyacağız ve kimi seçerlerse onunla konuşmaya hazırım" dedi.

Ana muhalefet lideri Alexis Çipras ise iktidara gelmesi durumunda Miçotakis hükümetinin imzaladığı savunma anlaşmalarını uygulayacağını, ancak Yunan savunma sanayisini üretime daha fazla dahil edeceğini söyledi. Hükümetin yaklaşık 15 milyar euro tutarındaki silahlanma programının Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadığını vurgulayan Çipras, savunma sanayii için Türkiye'yi örnek gösterdi. Çipras, "Türkiye'nin savunma programının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde geliştirilirken, Miçotakis hükümetinin 15 milyar euro değerindeki silahlanma programının Yunan savunma sanayisine tek bir euro kazandırmaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Çipras, sınırların korunması gerektiğinin apaçık ortada olduğunu, iktidara gelmesi durumunda Miçotakis hükümetinin sınırlara ördüğü çitleri yıkmayacağını belirtirken, göç ve mülteci sorunlarının çitlerle değil, ancak Avrupa düzeyinde müzakerelerle çözülebileceğini vurguladı.

Androulakis: "Türkiye'de seçimi kim kazanırsa kazansın üç yol izleyeceğiz"

PASOK lideri Nikos Androulakis ise Türkiye ile ilişkilere değinerek, seçimleri kim kazanırsa kazansın partisinin politikasının üç ana yol izleyeceğini ifade etti. Androulakis, Türkiye'ye yönelik bir Avrupa politikası oluşturmak için AB'deki vetoyu kaldıracaklarını, Yunanistan sınırları aynı zamanda Avrupa sınırları olduğu için sınırları korumak ve sınır duvarını güçlendirmek için Avrupa fonlarını kullanacaklarını ve silahlanma programları ile Yunan savunma sanayisini güçlendireceklerini aktardı.

KKE lideri Koutsoubas: "Ukrayna'ya silah göndermek Yunanistan'ın hava sahasını, sınırlarını ve egemenlik haklarını koruma ihtiyacına hizmet etmiyor"

Yunanistan Komünist Partisi lideri Dimitris Koutsoubas da Fransa, ABD ve diğer ülkelerle imzalanan tüm silahlanma anlaşmalarının NATO'nun çıkarlarına hizmet ettiğini, Yunanistan'ı misilleme hedefi haline getirecek saldırgan eylemlere katılmaya yol açtığını söyledi. Koutsoubas, "Ukrayna'ya silah göndermek, Balkanlar üzerindeki Yunan Hava Kuvvetleri jetlerine, Basra Körfezi ve Karadeniz'de seyreden savaş gemilerine sahip olmak, Yunanistan'ın hava sahasını, sınırlarını ve egemenlik haklarını koruma ihtiyacına hizmet etmiyor" şeklinde konuştu.

Yunanistan Çözümü lideri Kyriakos Velopoulos ise çok kutuplu bir dünyada Yunanistan'ın kutuplardan biriyle ittifak yapmaması gerektiğini, ülkenin Batı yanlısı duruşunun kendisini dış politika felaketlerinden koruyamadığını vurguladı.

Türkiye ile anlaşmazlıkları çözmek için bölgesel konferans çağrısı

MeRA25 Partisi lideri Yanis Varoufakis de toprakları savunmanın her hükümetin görevi olduğunu söyledi. Türkiye ile yaşanabilecek gerginlikte Yunanistan'ın cephaneliğindeki silahları kullanmadan önce müttefiklerinden izin istemeyeceğini, ancak diyalog yürüteceğini vurgulayan Varoufakis, önceliğinin Yunanistan'ın Türkiye ile deniz yetki alanı konusundaki anlaşmazlıklarını çözmek için bölgesel bir konferans çağrısı yapmak olacağını kaydetti.

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