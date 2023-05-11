Yargı Dizisinden Kötü Haber! Final Kararı Geliyor! Buraya Kadarmış

Kanal D ekranlarında uzun bir dönemden bu yana izleyicilerle pazar akşamları buluşturulan Yargı dizisinde final mi yapacak, devam mı edecek soruları akılları karıştırmaya devam ediyor. Pazar akşamları büyük bir ilgi ile izlenen Yargı dizisindeki yaşanan olaylar, Ilgaz karakterinin ölüp ölmeyeceği konusunda da merak konusu olmayı başardı. Dizinin takipçilerinden büyük bir çoğunluğu ise Yargı dizisinin final yapacağı yönündeki düşüncelerini korumakta.

Ilgaz’ı Ceylin mi Öldürdü

Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyicileri ile buluşturulan Yargı dizisinde her bölüm heyecanlı bir bekleyiş ile dizi yayınlanıyor. Sezon başında paylaşılmış olan karelerden sonra birçok kişi Yargı dizisinin bu bölümde artık final yapacağını düşünmeye başlamıştı. Diğer taraftan bakıldığında Kanal D’nin bu şekilde güçlü bir diziye final yaptırması ise mantıklı bir hareket olmayacak.

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Yargı dizisinin senaristi olan Sema Ergenekon, çok güçlü bir hikaye sunumu ile birlikte Yargı dizisi için çok büyük başarılar elde ettirdi. Öyle ki Yargı dizisi, izlenilen her yeni bölümde bir sonraki bölüm için merakla bekleyen izleyici kitlesine sahip.

Pınar Deniz Aktris İsimli Projede Rol Alacak

Kanal D ekranlarında güçlü bir hikaye ile reyting rekorları kırmaya devam eden Yargı dizisinde oynayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, Disney Plus ile anlaşmaya gitti. Ünlü oyuncu Disney Plus’ta Aktris isimli yepyeni bir dizinin çekimlerine katılırken, Yargı dizisinin çekimlerine de devam edilip edilmeyeceği konusunda şüphe uyandırmaya başladı.

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Yargı dizisinin ilk bölümünden bu yana Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu’nun diziden ayrılmasını bekleyen izleyiciler ise dizinin final yapıp yapmayacağını düşünmeye başladı. Şu an için Yargı dizisinin sezon finali yapıp yapmayacağı herhangi bir şekilde açıklanmazken dizinin yeni bölümü cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak.