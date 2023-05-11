TEB Düşük Faizli Kredi Kampanyası Yayınladı! Ertelemeli Fırsattan Yararlanın

TEB ihtiyaç kredisi kampanyasıyla yeni müşterilerine avantajlı fırsatlar sunuyor. 36 aya kadar uzanan vadelerde %1.55'ten başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanımı sağlanıyor. Başvuru yapacak olanlar için 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay 50.001 TL-100.000 TL arasındaki kredilerde 24 ay ve 100.000 TL üzerindeki kredilerde 12 ay vade seçenekleri bulunuyor.

Yeni Müşterilere Hoş Geldin Kampanyası

TEB yeni müşterilerini çekmek amacıyla düzenlediği Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası'nda başvuru kabul etme kefil talep etme ek belge talep etme ve faiz oranını değiştirme gibi haklara sahip. Banka müşterilerine daha fazla avantaj sağlamak için düzenli olarak çeşitli kampanyalar sunuyor ve bu kampanyalar arasında faiz oranlarında indirim yapma ve ödeme kolaylığı sağlama gibi seçenekler bulunuyor.

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İhtiyaç kredisi fırsatları borçların ödenmesi ev satın alma veya tatil yapma gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Kredi kullanırken geri ödeme planı ve faiz oranları gibi konuların dikkate alınması önemlidir. TEB'in Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası müşterilere bu konularda daha avantajlı bir seçim yapmalarına yardımcı olur.

Düşük Faiz Oranları ile Avantajlı Kredi Paketleri

TEB Bankası ihtiyaç kredisi almak isteyenler için özel bir fırsat sunuyor. TEB ile yeni çalışmaya başlayan müşteriler %1.55'ten başlayan faiz oranları ile 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler. Kredi vadesi müşterinin kredi notuna göre belirlenirken 3 aya kadar ödeme erteleme seçeneği de sunuluyor.

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Tahsis ücreti binde 5 faiz ve vade oranları ise müşteri kredi notuna göre değişebilir. TEB kefil ve ek belge talep etme faiz oranlarını değiştirme gibi hakları saklı tutarken kampanya ihtiyaç sahibi müşterilere destek olmak için düzenlenmiştir. TEB'in Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası aylık %1.55'ten başlayan faiz oranlarıyla müşterilerine avantajlı bir seçenek sunuyor.

Yeni Müşterilere Özel Kampanyalar

TEB Bankası yeni müşterilerine özel Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında müşteriler 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler ve vade süresi kredi notuna göre belirlenir. Kredi başvurusu için gerekli belgeler bankanın web sitesinde yer almaktadır ve başvuru işlemleri internet bankacılığı şubeleri veya telefon bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'i ve BSMV dahil %10'dur. Kampanya dahilinde 3 aya kadar ödeme erteleme imkânı sunulmaktadır ve erteleme faizi taksitlere eklenerek toplam vadenin en fazla 36 ayı geçmemesi koşuluyla yapılmaktadır.