Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na olay Muharrem İnce, göndermesi: "Kasetle iş başına gelenler, yine aynı yönteme başvuruyorlar"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 gün kala Memleket Partisi genel başkanı ve Cumhurbaşanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasından sonra, siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı aday Recep Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak Muharrem İnce göndermesi. "Kasetle iş başına gelenler, yine aynı yönteme başvuruyorlar" dedi.

"ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA MUHARREM İNCE GÖNDERMESİ

"Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktılar. Nasıl bıraktılar? O da yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların işi gücü fırıldak. Terör örgütleriyle beraber olan bay bay Kemal ve avanesini pazar günü sandığa gömüyor muyuz? Sincan'dan öyle bir ses verin ki yankısı Pazar gününe kadar sürsün.Pazar gününe kadar çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Balkon konuşmasına hazır mıyız? Öyleyse çok çalışalım.Kendi doğal gazımızı petrolümüzü çıkardık.Terör örgütüyle yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor. Toplumun her kesimini destekledik. Sosyal yardım programlarıyla sahipsiz kimseyi bırakmadık."

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