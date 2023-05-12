Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin saldırıya uğradığını belirterek, "Saldırı dışarıdan gelmiştir. Saldırının kökeni ve mahreci bellidir, kim tarafından üretildiği bellidir. Bu saldırıların hangi koordinasyon tarafından yapıldığı zaten sosyal medya hesaplarında, diğer noktalarda hepsi bellidir ve nettir. Faili bellidir. Fail, FETÖ ve Amerika'dır." dedi.

"FAİLİ BELLİDİR. FAİL, FETÖ VE AMERİKA'DIR."

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi.

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Böyle önemli bir yarışta, cumhurbaşkanı seçiminde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı durumun çok iyi değerlendirilmesi ve tartışılması gerektiğini vurgulayan Soylu, bunun aslında bütün seçimi özetleyebilecek bir manzara olduğunu kaydetti.

BU OLAYIN ESKİ TÜRKİYE MANZARASI

Soylu, bu olayın eski Türkiye manzarası olduğunu belirterek, "Yani geçmiş dönemde gördüğümüz, eski Türkiye'de gördüğümüz tehditler, şantajlar, kasetler. Bütün bunların her birinin tekrar ellerinde kaldığı imkanla yine uluslararası alandan servis edilen bir şekilde itibar suikastı, kişilerin itibarını altüst edici bir şekilde ve tehdit edici bir şekilde ortaya döküldüğü ve saçıldığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN DENİZ BAYKAL'I BİR KASET OLAYI İLE GÖNDERMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın bir kasetiyle CHP'nin başına geldiğini dile getiren Soylu, Kılıçdaroğlu'nun o dönemlerde "Kesinlikle aday olmayacağım, genel başkanımın çizgisinden devam edeceğim." gibi birçok söz söylemesine rağmen CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu anlattı.

ABD'nin ve uluslararası sistemin 14 Mayıs seçimlerine başından beri müdahale ettiğini ifade eden Soylu, ABD Başkan Joe Biden'ın 2019'da ABD Başkan Yardımcısı'yken söylediği "2016'da darbeyle bu işi yapamadık." sözlerini aktardı.

"FETÖ HALA DEVREDEDİR"

FETÖ'nün hala devrede olduğunu anlatan Soylu, "Geçmiş dönemlerde elde ettiği birtakım depo kayıtlarla devrededir. FETÖ'nün devrede olması ne demektir? Amerika'nın bizatihi devrede olması anlamına gelir ve genel kararın da oradan verildiği anlamına gelir. Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimine giderken son anda bir adaya yönelik bir operasyon çekiliyor demektir. Bu operasyonu bu millet görüyor mu? Görüyor." diye konuştu.

Soylu, bunların seçmen nezdinde çok reaksiyon bulan sonuçlar olduğunu dile getirerek, bu operasyonun kim tarafından yapıldığını herkesin gördüğünü kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" paylaşımına da değinen Soylu, şunları aktardı:

"Dünyada siyasetin bu kadar aşağılandığı, siyasetin bu kadar kirletildiği ve siyasetin bu kadar, hakikaten yalanla bezendiği bir dönem herhalde az yaşanmıştır. Bu seçim için her türlü meseleyi ortaya koyuyorlar. İnsanların e-postalarına mesajlar gönderiyorlar."

"FAİLLER YAKALANMAMAK İÇİN YURT DIŞINDAN SALDIRILARINI GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Süleyman Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu seçimde Muharrem İnce bir saldırıya uğramıştır. Saldırı dışarıdan gelmiştir. Gelen saldırının kökeni ve mahreci bellidir, kim tarafından üretildiği bellidir. Bu gelen saldırıların hangi koordinasyon tarafından yapıldığı zaten sosyal medya hesaplarında, diğer noktalarda hepsi bellidir ve nettir. Faili bellidir. Fail, FETÖ ve Amerika'dır. Onun için bu konuyu özellikle gündeme getirmesinin sebebi, FETÖ, Amerika kendisini desteklediği için direkt fail de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir hamleyi gerçekleştirmişlerdir. Yani nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybını engellemeye çalışmışlardır. Son cümlem şu: Mr. Biden, Türkiye'deki müttefiklerini kurtarmaya çalışıyor."

İnternet üzerinden Muharrem İnce'ye yönelik saldırının faillerini bulmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, faillerin yakalanmamak için özellikle yurt dışından bu saldırılarını gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Soylu, İnce'nin hangi ittifaka yanaşabileceği yönündeki soruyu şu karşılığı verdi:

"KILIÇDAROĞLU TAVŞANIN YAKALANDIĞI GİBİ YAKALANMIŞTIR”

"Bir adayın seçim sonuna kadar büyük mücadele etmesi ve ondan sonra da seçime, malum sebeplerle var olan sebeplerle, üç gün kala çekiliyor olması, elbette ki hem kendi tarafında hem kendisinde büyük ve derin bir etki uyandırır. Oradan sonra atacağı adımı yine kendisi karar verecektir. Bu konuda bizim herhangi bir değerlendirme yapmamız şu anda spekülatif bir değerlendirme olur kanaatindeyim."

Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu tavşanın yakalandığı gibi yakalanmıştır. Amerika'nın net adayı olduğu bellidir. Bütün projektörler de dünyada da Türkiye'de de onun üzerindedir ve bunu tespit etmiştir. Herkes tespit etmiştir. Amerika ciddi bir şekilde Tayyip Erdoğan'ı istemiyor ve Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Buna ait de birtakım politikalar ortaya koyuyor." diye konuştu.

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