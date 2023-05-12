Muharren İnce'ye kaset kumpasının düğmesine basan karanlık isim o FETÖ'cü çıktı

Muharrem İnce'nin kaset kumpasıyla adalıktan geri çekilmesi ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İnce'ye kaset kumpasının düğmesine basan karanlık isim o FETÖ'cü çıktı

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçime 3 gün kala yarıştan çekilmesiyle sonuçlanan kaset skandalı CHP’nin kara lekesi oldu. Deniz Baykal’ın zina görüntülerinin yayınlanması sonrası istifa etmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliği ele geçirdiği CHP’de “ikinci kaset skandalı” olarak kayıtlara geçen olayda Muharrem İnce, benzer görüntüler sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.

“45 GÜNDE YAŞADIĞIMI 45 YILDA YAŞAMADIM

“45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım” sözleriyle hakkında yürütülen CHP kaynaklı kara propagandalara vurgu yaparak istifasını açıklayan Muharrem İnce, CHP fanatikleri tarafından Kılıçdaroğlu’nun oylarını bölmekle itham ediliyordu.

İnce’yi istifaya götüren zina kaseti görüntüleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Odatv haber sitesi, sahte görüntüleri “Muharrem İnce” diye paylaşan kişinin, FETÖ firarisi Metin Güler olduğunu öne sürdü.

Muharren İnce'ye kaset kumpasının düğmesine basan karanlık isim o FETÖ'cü çıktı

TUNCELİ'DE DOĞDU, DARBEDEN SONRA ALMANYA'YA KAÇTI

Firari olarak Almanya’da yaşayan Metin Güler’in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hemşehrisi olduğu belirlendi. FETÖ firarisi Güler’in Tunceli’nin Ovacık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğuna vurgu yapıldı.

Kapatılan Evrensel Yol Partisi’nin genel başkanı olan Metin Güler’in, FETÖ’nün kanlı 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra Almanya’ya firar ettiğine dikkat çekildi.

FETÖ’cü Güler’in uzun zamandır Muharrem İnce’ye yönelik hakaretler içeren paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

FETÖ kumpaslarını sosyal medyadan sağlayan ve bir diğer firari örgüt mensubu Cevheri Güven’in sıkı takipçisi olarak lanse edilen Metin Güler’in, Muharrem İnce’ye CHP lehine kaset komplosu kuran karanlık mahfilin elebaşı olduğu savunuldu.

KAYNAK: Haber7

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