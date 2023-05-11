HDP'li seçmenler, "senin kafana mermi yağdırırız bu yukarıdan" diyerek .AK Parti Adana milletvekili adayını tehdit ettiler

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatıma Yurduseven, Adana'da esnaf ziyareti yaptığı esnada Kılıçdaroğlunu destekleyeceklerini belirten HDP'li seçmenler korkunç bir şekilde rahat tavırlarıyla tehdit etmesi tepkilere neden oldu.

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14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. milletvekilliği çalışmalarının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde partiler ve milletvekili adayları tüm hızıyla seçim çalışmalarına devem ediyor.

Partilrin ve adayların yapmış olduğu seçim çalışmaları esnasında hoş olmayan haberler almaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de, Adana'da yaşandı. AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, bir grup partili yöneticileriyle beraber yapmış olduğu seçim çalışma esnasında kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklayan HDP'li seçmenler tarafından ölümle tehdit edilmesi tepkilere yol açtı.

"KAFAMA KİM MERMİ YAĞDIRACAK SELAMLAŞMAYA GELDİK ÇOK AYIP"

Milletvekili adayı Yuduseven, elinde parti broşürleriyle "ben AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven. cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim size" dedikten sonra grup içinde birisinin "Senin kafana mermi yağdırırız bu yukarıdan" diyerek tehdit etmesine, Yurduseven'in "Kim kafama mermi yağdıracak, selamlaşmaya geldik çok ayıp çocuğunuz yaşındayım" diyerek tepki gösterdi.

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