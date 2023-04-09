Almanya'da depolama tesisinde yangın çıktı! 140 kişi tahliye edildi!

Almanya'nın Hamburg kentinde bir depolama tesisinde çıkan yangında zehirli gaz açığa çıkması sebebiyle bölgeden 140 kişi tahliye edildi.

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Almanya'da depolama tesisinde yangın çıktı! 140 kişi tahliye edildi!

Almanya'nın liman kenti olan Hamburg'da çoğunlukla Afganların ve Türklerin ikinci el eşya sattıkları iş yerlerinin bulunduğu Billstr Caddesi'ndeki bir depolama tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük bir yangın olarak nitelendirilen olay, dumanların gökyüzünü kaplamasının ardından büyüdü.

BÖLGEDEN 140 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilmiş ve camları sıkıca kapatıp klimaları açmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. Dumanlar rüzgarın etkisiyle 3-4 kilometre mesafedeki şehir merkezine doğru ilerledi. Polis, zehirli gaz ihtimaline karşı en az 140 kişiyi bölgeden tahliye etti. Olay yerinde görev yapan polis ve itfaiye ekipleri de özel maskeler taktı.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Hamburg itfaiyesi, Rothenburgsort Mahallesi'nde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. S21 tren istasyonu tedbirler çerçevesinde kapatılırken, bu istasyondan geçecek tren seferleri de iptal edildi.

Almanya'da depolama tesisinde yangın çıktı! 140 kişi tahliye edildi!

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