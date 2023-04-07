İsrail yine saldırıya geçti! Filistinlilerin ibadetine engellemek için saldırılarına devam ediyor!

İsrail'in Ramazan ayında Mesci-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara karşı zulümleri bitmiyor. Dün gece itibariyle başlayan saldırılarda Müslümanların ibadet etmeleri engellendi. İsrail savaş uçakları ise Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. Kentin doğusundaki bir askeri nokta bir kaç füzeyle hedef alındı. Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisine yer verilmezken çevredeki ev ve arazilerde hasar oluştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'ne saldırı düzenleyen savaş uçaklarına ateş açan ağır bir makineli tüfeği hedef aldığını duyurdu.

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FİLİSTİN DİRENİŞ GRUBU İSRAİL'E KARŞILIK VERDİ

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den, gece saatlerinde İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile Yahudi yerleşim birimlerine ateş açan ağır makineli tüfek insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı belirtildi. Öte yandan Filistinli direniş grupları da Gazze Şeridi üzerinde uçaklara karadan havaya füzeler atarak karşılık vermeye devam ediyor.

Filistinli gruplar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalin (İsrail) saldırganlığına yanıt vermeye devam ediyoruz." denilerek, Gazze'ye yakın olan Yahudi yerleşim birimlerinin bir dizi roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

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İSRAİL LÜBNAN'DAN ROKET FIRLATILDIĞINI DUYURDU

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail'in kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

HAMAS İSRAİL'İ SUÇLADI

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu. İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti. Hamas, Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırganlığından İsrail'in sorumlu tutulduğu ve saldırılara karşılık verildiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırganlığından işgali (İsrail'i) sorumlu tutuyoruz. Halkımızı ve direniş gruplarını Kudüs ve Aksa'mızı savunmak için işgale karşı açık bir çatışmada birleşmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin devam etmesinin İsrail'in güvenliğini sağlamayacağı vurgulandı.

ÇOCUK HASTANESİ HASAR ALDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusunda yer alan Ed-Durra Çocuk Hastanesi'nde hasara yol açan İsrail saldırıları kınandı. Hava saldırısının hastane personelinin yanı sıra hastalar arasında büyük paniğe yol açtığına işaret edilen açıklamada, saldırının uluslararası insancıl hukuku ve sağlık kurumlarını korumaya yönelik uluslararası anlaşmaları açıkça ihlal ettiği vurgulandı.