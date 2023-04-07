7 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Yatırımcıların dikkatine! Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum ne?

Dünya ekonomisi altı üstü olurken altın fiyatları zirveyi görmeye devam ediyor. Dolar ve Euro fiyatlarında da artış devam ederken seçimlerin yaklaşması ve Amerika'da yaşanan bankacılık krizinin ardından piyasalar endişe verici bir durum haline geldi. İşte 7 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum...

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7 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Yatırımcıların dikkatine! Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum ne?

Altın'ın zirveyi görmesinden sonra paralarını altına çevirmek isteyen vatandaşlar başka yatırım araçları aramaya koyuldu. Ancak Euro ve Dolar'daki yükseliş de devam etmekte. Amerika'da yaşanan banka krizi, Türkiye'de yaklaşan seçimler nedeniyle piyasalardaki dalgalanmalar devam edecek. Altın ons ise kendi rekorunu kırarak 2 bin TL'yi gördü. İşte 7 Nisan 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum...

7 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Yatırımcıların dikkatine! Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum ne?

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

7 Nisan Cuma günü itibariyle dolar alış fiyatı 19,25 satış fiyatı ise 19,28 olarak işlem görüyor.

Euro alış fiyatı ise 21 TL olurken satış fiyatı ise 21, 08 TL oldu.

İngiliz Sterlini alış fiyatı 23,84 TL olurken satış fiyatı ise 24,25 TL olarak işlem görüyor.

ALTIN PİYASALARINDA SON DURUM

Gram altın alış fiyatı bin 242 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise bin 242 oldu.

Altın Ons alış fiyatı 2 bin TL, satış fiyatı ise 2 bin TL oldu.

Cumhuriyet altını 8 bin 25 TL, satış fiyatı 8 bin 32 TL,

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 14 TL, satış fiyatı ise 4 bin 18 TL oldu.

Çeyrek altın 2 bin 070 TL, satış fiyatı ise 2 bin 090 TL oldu.

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