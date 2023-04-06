DSP Genel Başkanı'ndan HDP ile ittifak kuran Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz"

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Demokrat Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Millet İttifakına yoldaş arayan Kılıçdaroğlu "Halil İbrahim sofrasını genişletmek istiyorum" diyerek hergün bir parti binasını ve Genel Başkanlarını ziyaret ediyor. Dün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu ve Tek Parti Genel Başkanı Ahmet ÖZal'ı ziyaret eden ve desteğini alan Kılıçdaroğlu bugün de Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisinden de destek aldı. Ardındansa DSP ile görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu herhangi bir destek göremedi.

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Kılıçdaroğlu ile basın toplantısı düzenleyen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal HDP ile Millet İttifakı'nın işbirliğine değindi. Sırrı Sakık'ın olay yaratan "100 yıllık Cumhuriyet geçmişi ile hesaplaşacağız." sözlerine atıfta bulundu. Önder Aksakal yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran günümüzde yaşadığımız hadiseleri dikkatle değerlendirdiğimizde en önemli özellik küresel emperyalist yapılarla, kadim Türk Devleti'nin arasında bir seçim olduğudur. Bunu görmek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayallerini kuranlara Demokratik Sol Parti elbette ki Türk milletinin bu hassasiyetiyle gerekli karşılığı her zaman vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir. "