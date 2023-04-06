Sağlık Bakanlığı 5 ay sonra Koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte veriler...

2019 yılında Çin'in Hubei, Wuhan kentinde canlı hayvan pazarından çıktığı iddia edilen Koronavirüs tüm dünyada infial yaratmış ve 4 yıldır dünya genelinde 14- 25 milyon arası kişinin canını almıştı. Kasım 2022 yılından beri açıklanmayan Koronavirsü verilerini 5 ay sonra Sağlık Bakanlığı yayınladı. 5 ayın verileri ise şöyle:

VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Kasım 2022 yılında vaka sayısı 73 bin 574, ölü sayısı ise 181,

Aralık 2022 yılında vaka sayısı 88 bin 705, ölü sayısı ise 252 ,

Ocak 2023 vaka sayısı ise 43 bin 801, ölü sayısı ise 321,

Haberin Devamı

Şubat 2023 vaka sayısı 15 bin 811, ölü sayısı 95,

Mart 2023 vaka sayısı 31 bin 54, ölü sayısı ise 85 olarak belirlendi.

AŞI ORANLARI

1 Doz aşı yapılma oranı yüzde 93,37,

2 Doz aşı yapılma oranı yüzde 85,70

Toplam 1,2 ve 3 doz toplamı 152 milyon 710 bin 704 oldu.