HDP'li Sırrı Sakık'tan şok açıklamalar! Kılıçdaroğlu HDP'ye kapalı kapılar ardında söz mü verdi? terörist başı Öcalan, dahil PKK'lılara af mı geliyor?

14 Mayıst'a yapılacak seçimler öncesi 6'lı masa ile HDP arasında gizli bir anlaşmanın olduğu hep iddia edilmiş tartışılmıştı. Bu yöndeki şüpheleri açığa çıkaran bir gelişme yaşandı. Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardında HDP ile yapılan görüşmeler ile ilgili HDP'nin önemli isimlerinden biri olan Sırrı Sakık'tan şok edici açıklamalar geldi! Sakık, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na " Biz Abdullah Öcalan'da dahil herkese özgürlük istiyoruz, HDP ile kapalı kapılar arkasında yapılan konuşmaları çık açıklıkla orda ne konuşulduğunu kamu oyu önünde de açıklayın" diye seslendi.

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HDP milletvekili Sırrı Sakık, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Öcalan ve diğer terör tutuklu ve hükümlülerinin genel afla çıkacağı sözünü kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.



7 partinin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan HDP'nin, CHP ile yaptığı gizli pazarlık kamuoyunda merak ediliyordu. HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada, hem koalisyondaki ortaklarına adeta aba altından sopa gösterdi hem de teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planını ifşa etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen HDP'nin önemli ismi Sırrı Sakık, "verdiğin sözleri çık kamuoyu önünde açıkla" dedi.

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"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE 100 YILLIK CUMHURİYET'İ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Bizim hesabımız mevki, makam değil, 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, on binlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyet'in politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz.

"KILIÇDAROĞLU, KAPALI KAPILAR ARDINDA VERDİĞİ SÖZLERİ AÇIKLAMALI"

Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir.

İKTİDARA GELDİĞİMİZ GÜN İLK İŞİMİZ BU KAYYUMLARI ORADAN ALACAĞIZ

Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var, bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIKLARINI, BAKANLIKLARI HDP SAYESİNDE YAPIYORSUNUZ"

İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkanı Yardımcılıklarını, Bakanlıkları, Milletvekilliklerini paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız HDP. Bazı siyasi partiler 6'lı masadaki bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Bizimle gelecekler Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar, bize de parmak sallayacaklar.