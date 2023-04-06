Cumhurbaşkanı adaylığı için 1544 imza toplayabilen Ahmet Özal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı!

Millet İttifakı'na bir destekte 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'dan geldi. Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan ve YSK'nın belirlediği 100 bin imzayı geçememiş adaylığı geçersiz sayılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ile dün görüşmesi sonrası desteğini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı adaylığı için 1544 imza toplayabilen Ahmet Özal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı!

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal Türkiye İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı adaylığını koymuş fakat YSK'nın talep ettiği 100 bin imzayı bir haftalık süre içerisinde toplayamayarak yalnızca bin 544 imza alabilmişti. İmzaları yetersiz kalınca Ahmet Özal'ın adaylığı da geçersiz sayıldı.

AHMET ÖZAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NDA DESTEK

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Özal ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ise Ahmet Özal 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mille İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ifade etti.

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