Canan Kaftancıoğlu duyurdu! CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendi!

Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığında boş kovanlar bulduklarını fakat mermi bulamadıklarını belirterek savcılığın tahkikat başlattığını duyurdu.

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Canan Kaftancıoğlu duyurdu! CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendi!

Canan Kaftancıoğlu sosyal medya twitter üzerinden yaptığı açıklamada CHP binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada; "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

Canan Kaftancıoğlu duyurdu! CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendi!

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