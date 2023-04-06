Millet İttifakı'ndan 4 Parti seçime CHP listelerinden girecek!

Millet İttifakı'ndan Saadet, Deva, Demokrat ve Gelecek partisi kararını vererek seçime CHP listelerinden gireceklerini duyurdu.

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Millet İttifakı'ndan 4 Parti seçime CHP listelerinden girecek!

Seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları ilan edilmişti. Ardındansa temayül yoklamaları yapılmaya başlandı ve Milletvekili aday listeleri yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Son olarak ise ittifaklarda bulunan partilerin ise listeleri açıklanmaya başladı. Listesini açıklayan Millet İttifakı'ndan 4 parti seçimlere CHP'den listelere gireceklerini açıkladı.

4 PARTİ ORTAK LİSTEDE

Millet İttifakı adayları CHP listesinden seçime girecek. Millet İttifakında bulunan Saadet, DEVA, Gelecek, ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girme kararı aldı.

Yüksek Seçim Kuruluna Milletvekili aday listelerinin sunulması için 9 Nisan son gün olurken bugün ise ittifaklara itirazların son günü.

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