Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı TV24, 360 ve TV4 ortak yayınında gazetecilerin sorularını değerlendirdi. Erdoğan Kılıçdaroğlu ile ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi. Seccade polemiğine ilişkin ise Erdoğan, "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TV24, 306 ve TV4 ortak yayınında konuştu. Konuşmasında ise Kemla Kılıçdaroğlu ve HDP ile olan yakınlığı, seccade polemiğine değindi. Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak üzerinde fotoğraf çekilmesine ilişkin ise; "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz" ifadelerinde bulundu.

"O KENDİ EDEBİ, ADABIDIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına ilişkin görüntülerin sorulduğu Erdoğan, seccadenin üzerine ayakkabıyla basılıp basılmayacağı konusunun bilgi, ilim, irfan, hikmet işi ve adap meselesi olduğunu belirterek; "Farkında olmuş olmamış, bu bizi çok da ilgilendirmiyor, o kendi edebi, adabıdır. Bana göre çok da önem vermem ama benim halkım bunlara çok önem verir, çok değer verir." diye konuştu. Erdoğan, kültürde ve medeniyette seccadenin bir halı parçası, başörtüsünün de bir bez parçası olmadığını, bir değer olduğunu vurguladı.

Dini değerlerin öneminden bahseden Erdoğan; "Kalkıp da eğer başörtüsüne 'bir bez parçası' diye yaklaşırsan... Bunu diyen kim? Bay bay Kemal. Bizim değerler silsilesi içerisinde başörtüsünün yeri bir değer ifadesiyle, bir kutsalımızdır, mahremiyetin ifadesidir. Bu mahremiyetin ifadesini sen kalkıp da 'bir bez parçası' diye kullanamazsın. Aynı şekilde buna bu şekilde diyen Kur'an-ı Kerim için de 'kağıt parçası' der. Bunlar bunu der mi, der. Çünkü yaklaşım tarzları bu. Aynı şekilde yine cami bir taş ve tuğla parçası, ekmek hamur parçası değildir. Her şeyin ötesinde bizim için bunların ayrı ayrı anlamının, değerinin olmasına baktığımız zaman en önemli değer burada nedir? İnsandır." belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"

"BUNLARI SANA KİM ÖĞRETİYSE DOĞRU ÖĞREN"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Cennet, kadınların ayakları altındadır." dediğine dikkati çeken Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun hadisi bile yanlış söylediğini belirtti.

Erdoğan, "Bunları sana kim öğrettiyse doğru öğren. Bu hadisin aslı, 'Cennet, annelerin ayakları altındadır.' Burada böyle bir fark var." dedi.

"KİM AKIL HOCALIĞI YAPIYORSA YANLIŞ YAPMIŞLAR"

Kılıçdaroğlu'nun, "Hakk geldi, batıl zail oldu" ayetini eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın sözü olarak aktarmasına da değinen Erdoğan, "Bu, Erbakan Hocamıza ait bir söz değil, bu bir ayet. Ayet mi, hadis mi, bunları da sana kim akıl hocalığı yapıyorsa yanlış yapmışlar, bunu da bilmiyorlar. Bunların hepsini yerli yerine oturtmak gerekiyor. Eğer yerli yerine oturtmazsa Erbakan Hocamıza da saygısızlık yapmış olursun, ayete de saygısızlık yapmış olursun. Bunlar tabii büyük önem arz ediyor. Onun için manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz." belirtti.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU HANGİ CESARETLE BUNLARI KONUŞABİLİYOR?"

HDP ile Kılıçdaroğlu arasında geçen sürece ilişkin ise Erdoğan; "Orada öldürülenler Kürt'tü ve onların içerisinde Yasin Börü yavrumuz Kürt'tü ve bunları sürükleyerek öldürdüler. Daha sonra da ne oldu? Selo içeri girdi. Aldığı ceza ortada. Şu anda tabii bir tutuklu sürecini belki yaşıyor, o ayrı mesele. Ama nereden bakarsan bak, yaklaşık beş yıla mahkum oldu. Ama ne kadar cesurane, bay bay Kemal, 'Bunları çıkartacağız' diyor. 'Ne yaptı?' diyor. Daha ne yapacak? Bu ülkenin yargısı onunla ilgili böyle bir cezayı verdi. Apo ile ilgili verilmiş olan ceza var, bu cezaları biz vermedik, yargı verdi. Bizim öyle bir yetkimiz de yok zaten. Verilmiş olan bu cezaya rağmen Sayın Kılıçdaroğlu nasıl, hangi cesaretle bunları konuşabiliyor? Sen nasıl olur da bir yargı devletinde bu şekilde konuşabilirsin? Bütün bunlar ortadayken şimdi bizim kalkıp bu tartışmaları yapmamıza aslında hiç gerek var mıydı? Yoktu. Ama işte şimdi yargıyı hiçe sayıp, verilmiş olan buradaki cezalarla ilgili bunları konuşuyor. 14 Mayıs'ta bunlar tabii beklediklerini bulamayacaklar." dedi.

İlgili Haberler
6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!
6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!
6 Nisan 2023 Perşembe hava durumu! Meteoroloji uyarıyor! Şiddetli yağışlar nedeniyle o illerde sel ve su baskını yaşanabilir!
6 Nisan 2023 Perşembe hava durumu! Meteoroloji uyarıyor! Şiddetli yağışlar nedeniyle o illerde sel ve su baskını yaşanabilir!
TBMM başkanı Şentop:"Akşener'in meclis kürsüsünden kurşun fırlatması millet iradesine büyük bir saygısızlıktır, yapılan hareketi esefle kınıyorum"
TBMM başkanı Şentop:"Akşener'in meclis kürsüsünden kurşun fırlatması millet iradesine büyük bir saygısızlıktır, yapılan hareketi esefle kınıyorum"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bayburt’ta asırlık gelenek bu yıl da devam etti, ’On beşi’ geleneğinde çocuklar büyük coşku yaşadı
Bayburt’ta asırlık gelenek bu yıl da devam etti, ’On beşi’ geleneğinde çocuklar büyük coşku yaşadı
Kaçkar Dağlarının eteklerinden sevimli görüntüler, yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi
Kaçkar Dağlarının eteklerinden sevimli görüntüler, yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi
Karayolları duyurdu ve de uyardı! yurt genelinde bu yollara dikkat! bakım onarım nedeniyle kapanan yollar
Karayolları duyurdu ve de uyardı! yurt genelinde bu yollara dikkat! bakım onarım nedeniyle kapanan yollar
İstanbul Şişli'de 10 milyon değerinde takı çaldılar! Bakın nasıl kıskıvrak yakalandılar!
İstanbul Şişli'de 10 milyon değerinde takı çaldılar! Bakın nasıl kıskıvrak yakalandılar!
Son Haberler
Sosyal medyadan başlayan küfür kavgası, dışarıda kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sosyal medyadan başlayan küfür kavgası, dışarıda kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"
İstanbul, Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çökmek üzere yol trafiğe kapatıldı, Tramvay seferleri durduruldu
İstanbul, Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çökmek üzere yol trafiğe kapatıldı, Tramvay seferleri durduruldu
Başsoy isminin anlamı nedir, Başsoy ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başsoy isminin anlamı nedir, Başsoy ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ömer Çelik Meral Akşener'in Meclis'te kurşun fırlatmasını sert bir dille eleştirdi! "Niteliksiz, yakışıksız ifadeler kullandı..."
Ömer Çelik Meral Akşener'in Meclis'te kurşun fırlatmasını sert bir dille eleştirdi! "Niteliksiz, yakışıksız ifadeler kullandı..."
Türk Hava sahasının Süleymaniye Uçuşları için Kapatıldı! Bölgede terör hareketliliği nedeniyle hava sahası kapatıldı!
Türk Hava sahasının Süleymaniye Uçuşları için Kapatıldı! Bölgede terör hareketliliği nedeniyle hava sahası kapatıldı!
Çok Okunanlar
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gökşin isminin anlamı nedir, Gökşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gökşin isminin anlamı nedir, Gökşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozanay isminin anlamı nedir, Ozanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozanay isminin anlamı nedir, Ozanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Devlet Bahçeli Mescid-i Aksa saldırıları sonrası bildiri yayınladı! Bahçeli; "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, İsrail’in muamelesi düşmancadır"
Devlet Bahçeli Mescid-i Aksa saldırıları sonrası bildiri yayınladı! Bahçeli; "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, İsrail’in muamelesi düşmancadır"
Emeklilere bir müjde daha! Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!
Emeklilere bir müjde daha! Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!