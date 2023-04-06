Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TV24, 306 ve TV4 ortak yayınında konuştu. Konuşmasında ise Kemla Kılıçdaroğlu ve HDP ile olan yakınlığı, seccade polemiğine değindi. Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak üzerinde fotoğraf çekilmesine ilişkin ise; "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz" ifadelerinde bulundu.

"O KENDİ EDEBİ, ADABIDIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına ilişkin görüntülerin sorulduğu Erdoğan, seccadenin üzerine ayakkabıyla basılıp basılmayacağı konusunun bilgi, ilim, irfan, hikmet işi ve adap meselesi olduğunu belirterek; "Farkında olmuş olmamış, bu bizi çok da ilgilendirmiyor, o kendi edebi, adabıdır. Bana göre çok da önem vermem ama benim halkım bunlara çok önem verir, çok değer verir." diye konuştu. Erdoğan, kültürde ve medeniyette seccadenin bir halı parçası, başörtüsünün de bir bez parçası olmadığını, bir değer olduğunu vurguladı.

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Dini değerlerin öneminden bahseden Erdoğan; "Kalkıp da eğer başörtüsüne 'bir bez parçası' diye yaklaşırsan... Bunu diyen kim? Bay bay Kemal. Bizim değerler silsilesi içerisinde başörtüsünün yeri bir değer ifadesiyle, bir kutsalımızdır, mahremiyetin ifadesidir. Bu mahremiyetin ifadesini sen kalkıp da 'bir bez parçası' diye kullanamazsın. Aynı şekilde buna bu şekilde diyen Kur'an-ı Kerim için de 'kağıt parçası' der. Bunlar bunu der mi, der. Çünkü yaklaşım tarzları bu. Aynı şekilde yine cami bir taş ve tuğla parçası, ekmek hamur parçası değildir. Her şeyin ötesinde bizim için bunların ayrı ayrı anlamının, değerinin olmasına baktığımız zaman en önemli değer burada nedir? İnsandır." belirtti.

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"BUNLARI SANA KİM ÖĞRETİYSE DOĞRU ÖĞREN"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Cennet, kadınların ayakları altındadır." dediğine dikkati çeken Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun hadisi bile yanlış söylediğini belirtti.

Erdoğan, "Bunları sana kim öğrettiyse doğru öğren. Bu hadisin aslı, 'Cennet, annelerin ayakları altındadır.' Burada böyle bir fark var." dedi.

"KİM AKIL HOCALIĞI YAPIYORSA YANLIŞ YAPMIŞLAR"

Kılıçdaroğlu'nun, "Hakk geldi, batıl zail oldu" ayetini eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın sözü olarak aktarmasına da değinen Erdoğan, "Bu, Erbakan Hocamıza ait bir söz değil, bu bir ayet. Ayet mi, hadis mi, bunları da sana kim akıl hocalığı yapıyorsa yanlış yapmışlar, bunu da bilmiyorlar. Bunların hepsini yerli yerine oturtmak gerekiyor. Eğer yerli yerine oturtmazsa Erbakan Hocamıza da saygısızlık yapmış olursun, ayete de saygısızlık yapmış olursun. Bunlar tabii büyük önem arz ediyor. Onun için manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz." belirtti.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU HANGİ CESARETLE BUNLARI KONUŞABİLİYOR?"

HDP ile Kılıçdaroğlu arasında geçen sürece ilişkin ise Erdoğan; "Orada öldürülenler Kürt'tü ve onların içerisinde Yasin Börü yavrumuz Kürt'tü ve bunları sürükleyerek öldürdüler. Daha sonra da ne oldu? Selo içeri girdi. Aldığı ceza ortada. Şu anda tabii bir tutuklu sürecini belki yaşıyor, o ayrı mesele. Ama nereden bakarsan bak, yaklaşık beş yıla mahkum oldu. Ama ne kadar cesurane, bay bay Kemal, 'Bunları çıkartacağız' diyor. 'Ne yaptı?' diyor. Daha ne yapacak? Bu ülkenin yargısı onunla ilgili böyle bir cezayı verdi. Apo ile ilgili verilmiş olan ceza var, bu cezaları biz vermedik, yargı verdi. Bizim öyle bir yetkimiz de yok zaten. Verilmiş olan bu cezaya rağmen Sayın Kılıçdaroğlu nasıl, hangi cesaretle bunları konuşabiliyor? Sen nasıl olur da bir yargı devletinde bu şekilde konuşabilirsin? Bütün bunlar ortadayken şimdi bizim kalkıp bu tartışmaları yapmamıza aslında hiç gerek var mıydı? Yoktu. Ama işte şimdi yargıyı hiçe sayıp, verilmiş olan buradaki cezalarla ilgili bunları konuşuyor. 14 Mayıs'ta bunlar tabii beklediklerini bulamayacaklar." dedi.