6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!

Dünya ve Türkiye gündemi bir hayli yoğunken gözler Amerika'dan gelecek olan verilerde. Milyonlarca vatandaş ise piyasalar yükselirken hangi yatırım aracına yönleneceğini kara kara düşünmeye başladı. Altın, Euro ve Dolar hızla yükselirken altın ise rekora koşuyor. İşte 6 Nisan 2023 Perşembe Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

6 Nisan Perşembe günü itibariyle Dolar 19,25 TL'den alınırken, satış fiyatı ise 19,27'den işlem görüyor.

Euro ise alış fiyatı 20,99 TL'den işlem görmeye başlarken satış fiyatı ise 21,16 TL oldu.

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İngiliz Sterlini alış fiyatı 23,96 TL satış fiyatı 24,23 TL'den işlem görüyor.

ALTIN PİYASALARINDA DON DURUM

Altın son yılların en yüksek zirvesini görürken gram alış fiyatı bin 246 TL satış fiyatı ise bin 246 TL oldu.

Yarım Altın alış fiyatı 4 bin 18 TL, satış fiyatı ise 4,18 TL olarak işlem görüyor.

Çeyrek Altın alış fiyatı 2 bin 06 TL, satış fiyatı ise 2 bin.

Altın ONS alış fiyatı 2 bin 13 TL, satış fiyatı ise 2 bin 15 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 8 bin 24 TL, satış fiyatı ise 8 bin 33 TL olarak işlem görmektedir.