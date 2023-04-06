Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Mehmet Şimşek ekonomi yönetiminde yerini alıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı TV24, 360 ve TV4 ortak yayınında yeni ekonomi modeline değindi. Ekonomide büyümeyi yakalandığını belirten Erdoğan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in siyasete yeniden gireceğinin sinyalini yaktı. Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin sorulan soruları değerlendiren Erdoğan, tüm dünyanın, klasik ekonomi politikalarının, karşılaşılan sorunlara çözüm getiremediğini yaşayarak öğrendiğini belirtti.

"CUMHURİYET TARİHİMİZDE HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLENDİ"

Dünyada yaşanan ekonomik krizi önceden görebildiklerini ve yeni bir yol çizdiklerini söyleyen Erdoğan, "Her yeni küresel kriz, çok büyük eleştirileri göğüsleyerek hayata geçirdiğimiz Türkiye Ekonomi Modeli'nin doğruluğunu teyit ediyor. Bu sayede riskleri başarıyla bertaraf ettiğimiz gibi büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlara imza atıyoruz." diye konuştu.

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Erdoğan, ekonominin geçen yıl yüzde 5,6 büyüdüğünü hatırlatarak, "Bu oranla G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Ekonomimiz son 10 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Makine ve teçhizat yatırımlarımız son 13 çeyrek boyunca aralıksız büyümesine devam ediyor. Sanayi ve turizm gibi döviz getirici sektörlerimiz, Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar güçlendi." ifadelerini kullandı.

"MEHMET ŞİMŞEK KARDEŞİMİZLE HAZIRLIKLAR YAPIYORUZ"

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yeni bir yol çizdiklerini belirten Erdoğan;"Mart ayı itibarıyla yıllık yaklaşık 256 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan elbette turizm sektörü oldu. Geçen yılı 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliriyle yani sektörün altın yılı olan 2019'un üzerinde bir performansla bitirdik. Enflasyondaki düşüşün insanlarımızın günlük hayatına daha belirgin şekilde yansımasını sağlamak için de gereken adımları atıyoruz. Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda, diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar var. İnşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." ifade etti.