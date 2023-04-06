Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki teklif polemiği sürüyor! Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye teklif yapıldı mı? Yapılmadı mı?

Muharrem İnce adaylığını ilan etmesinin ardından CHP'liler arasında gerilim yaşanmış İnce'nin adaylıktan çekilmesi için baskı kurmaya başlamışlardı. İnce'nin adaylığı sonrası Kulıçdaroğlu Memleket Partisine ziyarette bulunmuş ve telif götürüp götürmediği konuşulmuştu. Muharrem İnce teklif gelmediğini belirtmiş Kılıçdaroğlu ise teklif götürdük ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki teklif polemiği sürüyor! Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye teklif yapıldı mı? Yapılmadı mı?

Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi binasında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşmüş o görüşme sonrası İnce'ye Millet İttifakı'na geçip geçmeyeceği sorulmuştu. İnce olumlu bir cevap vermeyerek Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, Güle güle" cevabını vermişti. O görüşme sonrası Muharrem İnce'ye, "Kılıçdaroğlu size teklifte bulundu mu?" diye sorulmuş ve İnce de herhangi bir teklif olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Habertürk canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu ise o gün teklif götürmediklerini ancak seçim öncesi ve sonrası için teklifte bulunduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki teklif polemiği sürüyor! Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye teklif yapıldı mı? Yapılmadı mı?

"14 MAYIS ÖNCESİ VE SONRASI İÇİN TEKLİF YAPILDI"

Habertürk yayınına katılan Kemal Kılıçdaroğlu ise teklif gönderdiklerini belirterek; "14 Mayıs öncesi ve sonrası için Muharrem İnce’ye bir teklif yapıldı." dedi. Fakat Kılıçdaroğlu buluşma günü İnce'ye herhangi bir teklif yapmadıklarını belirterek "ben üzerime düşeni yaptım" dedi.

O açıklamalar sonrası ise Muharrem İnce sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen konu hakkında görüşme olmadı" dedi.

"HAKKINDA GÖRÜŞME OLMADI"

O soru yine gündeme geldi ve İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında, deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen, bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki teklif polemiği sürüyor! Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye teklif yapıldı mı? Yapılmadı mı?

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