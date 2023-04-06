Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle 6-7 Nisan arası Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmede birçok başlık değerlendirilirken, Ukrayna savaşı, Suriye Türkiye ilişkileri, tahıl koridoru ve enerji alanı başta olmak üzere ziyaret kapsamında ele alınacak.

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Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Lavrov'un Çavuşoğlu ile uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

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GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK KONULAR

İkilinin görüşmesinde ele alınacak konular ise şu şekilde:

Putin ve Erdoğan’ın düzenli ve güvene dayalı iletişimi,

Rus ve Türk Dışişleri Bakanları liderlerin belirlediği ritmi, 15 Mart'ta Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu eş başkanları Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş arasında çevrim içi görüşme gerçekleştiği anımsatılan açıklamada, parlamentolar arası işbirliğinin de yoğunlaştığına değinileceği bildirildi.

Görüşmede Ukrayna savaşına ilişkin görüşmelerin ele alınacağı,

Ukrayna’daki durum görüşmelerde ele alınacak, tahıl koridoru anlaşması hakkında müzakere edileceği aktarıldı.

Rus tarafının “iyi niyet göstergesi olarak” 60 gün süresini uzattığı Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uygulanmasıyla ilgili görüşme yapılacağı belirtilen açıklamada, “Özellikle, Türk ortaklarımızın yardımıyla, sadece Ukrayna tahılının dünya pazarlarına arzı açısından değil, aynı zamanda uluslararası ekonomik operatörlerin Rus tarım ürünlerine ve gübrelerine erişiminin engellenmemesi açısından bu anlaşmaların kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Türk Akım Doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santraline ilişkin ortak çalışmalara değinecekleri belirtildi. Ayrıca Türkiye'de yaz sezonunun başlamasına sayılı günler kala bölgeye gelen Rus turistlerin ve Rusların güvenliğinin sağlanması konusunun görüşüleceği bildirildi.

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