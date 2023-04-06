MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı resmi internet hesabı ve sosyal medya hesabı twitter üzerinden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada: Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik teröristlere darbe vurmaya da devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile dün 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede teröristlerle birlikte silahlar da ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle;

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- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 1 adet AKS piyade tüfeği,

- 18 adet şarjör,

- 6 adet el bombası,

- 2 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat.