Çeşme beyaza büründü! İzmir'e kış Nisan ayında uğradı!

Nisan ayında baharın gelişi beklenirken İzmir'e kış geldi. Bölgede yağan gök gürültülü şiddetli yağışların ardından dolu etkili oldu. Hemen ardındansa yollar beyaza büründü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı kesimlerde ise su baskını yaşanırken itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Çeşme beyaza büründü! İzmir'e kış Nisan ayında uğradı!

İzmir'in Çeşme ilçesine Nisan ayında kış geldi. Dolu sonrası şehir beyaza bürünürken ilginç manzaraları da beraberinde getirdi. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü.

Çeşme beyaza büründü! İzmir'e kış Nisan ayında uğradı!

İLÇEDE SU BASKINI YAŞANDI

Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma da çöktü. Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çeşme'de beyaz bir manzaraya alışık olmayan bazı ilçe sakinleri ise çocuklarıyla plajda yürüyüş yaptı, dolu tanelerinden kartopu yapmaya çalıştı.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

İlçeye tatil için gelen Berna Cengiz, Ilıca'da sabah gördüğü manzara karşısında çok şaşkın olduğunu dile getirerek, "Ben aslında Karadenizliyim. Normal şartlarda Karadeniz'de böyle şeyleri görürüz bu aylarda. Burada böyle bir şeyi görmek beni inanılmaz şaşırttı. Şu an şoktayım. Büyük ihtimal biz de bir iklim krizi yaşıyoruz." dedi.

İlçe sakinlerinden Niyazi Turhan ise "37 yıllık İzmirliyim, ilk defa böyle bir şey görüyorum İzmir'de, merak edip geldim buraya, inanılmaz, şoktayım. İklim değişikliği ile alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çok farklı bir ortam. 'Kar yağdı' dediler o yüzden geldim." dedi.

Çeşme beyaza büründü! İzmir'e kış Nisan ayında uğradı!

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