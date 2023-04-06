Isınmak istedi! Sobaya benzin döken çocuk ağır yaralandı!

Samsun'da 11. sınıf öğrencisi genç ısınmak için sobaya benzin döktü. Bir anda parlayan soba yüzüne patlayınca ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Isınmak istedi! Sobaya benzin döken çocuk ağır yaralandı!

Korkunç olay, Samsun'un Canik ilkesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesindeki bir araba tamircisi dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki E.Ç. staj yaptığı tamir dükkanında ısınmak için yaktığı sobaya benzin dökünce soba bir anda parladı.

GENÇ AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Alevler içinde kalan lisesi genç yanarak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık yoğun bakım servisine kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isınmak istedi! Sobaya benzin döken çocuk ağır yaralandı!

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