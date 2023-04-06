Adana'da 4 öğretmenin üzerine kaya devrildi!

Olay Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi. 01 AİN 537 plakalı otomobil seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
4 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin gelmesi sonucu Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle hayatını kaybetti.