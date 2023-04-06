Adana'da 4 öğretmenin üzerine kaya devrildi!

Adana'nın Samibey İlçesinde otomobil içerisinde bulunana 4 öğretmenin üzerine seyir halindeyken kaya düştü. Öğretmenler hayatını kaybetti.

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Adana'da 4 öğretmenin üzerine kaya devrildi!

Olay Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi. 01 AİN 537 plakalı otomobil seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin gelmesi sonucu Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana'da 4 öğretmenin üzerine kaya devrildi!

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