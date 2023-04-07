İki tır birbirine girdi! Sakarya'da akıl almaz kaza!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki iki tır çarpıştı. Kaza sonrası D-650 kara yolunda uzun kuyruklar oluşurken trafik 2 saat süren çalışmanın ardından açılabildi.

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İki tır birbirine girdi! Sakarya'da akıl almaz kaza!

Kaza Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolu Karaçam Mahallesi mevkii, Bilecik istikametinde meydana geldi. Trafik kazasında aynı istikamette seyir halinde olan A.S. idaresindeki 42 BFA 73 plakalı Mercedes marka tır ile S.T. idaresindeki 34 FBN 260 plakalı Scania marka tır çarpıştı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle kara yolunun Bilecik istikameti bir süre trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. 2 saat süren çalışmaların ardından araçların bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik normal seyrine dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İki tır bir birin girdi! Sakarya'da akıl almaz kaza!İki tır bir birin girdi! Sakarya'da akıl almaz kaza!

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