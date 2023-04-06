Deprem bölgesinden dönen belediye aracı devrildi! Ölü ve yaralılar var!

Deprem bölgesi Malatya'ya giden Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan 34 FIR 436 plakalı otobüs, İstanbul'a dönerken Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Karahalka'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Belediye personelinin 1 aydır deprem bölgesinde görev yaptığı, ölen 3 kişiden ikisinin belediye personeli, diğerinin ise bir belediye personelinin 10 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.

Otobüs de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.