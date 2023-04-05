İstanbul Şişli'de 10 milyon değerinde takı çaldılar! Bakın nasıl kıskıvrak yakalandılar!

Olay İstanbul Şişli Nişantaşı'nda sabah saat 04.00 sıralarında Ihlamur Yolu Sokak’ta meydana geldi. Olayda daha önceden kuyumcunun kepenk anahtarını kopyaladıkları öğrenilen motosikletli hırsızlar, kuyumcunun kapısını da levyeyle kırıp içeri girmişti.

NE VAR NE YOKSA ÇALDILAR

Kasklı hırsızlar, kısa sürede dükkanda bulunan lüks saat, gerdanlık ve yaklaşık 2 kilo altını getirdikleri çuvallara doldurarak motosikletle olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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10 MİLYON DEĞERİNDE ALTIN ÇALDILAR

Görüntülerde Şişli'deki dükkandan yaklaşık 10 milyon değerinde takı çalan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 37 yaşındaki S.U, 35 yaşındaki S.D. 24 yaşındaki B.C.Ö. ve 38 yaşındaki E.D. isimli şüpheliler, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinin 23 Mart'ta Başakşehir'de O.Ş. isimli şahsa ait kuyumcudan da yaklaşık 8 milyon TL değerinde altın takı çaldıkları ortaya çıktı.

Öte yandan S.U.'nun 25, S.D.'nin 5, B.C.Ö.'nin 5, E.D.'nin ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.