Fiyatı görenlerin gözlerini yaşarttı! Kuru Soğanın kilosu cep yaktı!

Ekonomi Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Mart ayı zam şampiyonu kuru soğanın fiyatının 30 TL'ye neden yükseldiğini anlattı. Yıldırım kuru soğanda ki bu denli yükselişin üretimde yaşanan azalmadan ve çok çabuk çürüyebilen ve soğuk depolarda muhafaza edilmesi gerektiğinin vurguladı.

ZAM ŞAMPİYONU OLMASINDAKİ NEDEN

Tarım Yazarı Yıldırım üretimin azalınca fiyatın arttığını belirterek şu ifadeler yer verdi: "Kuru soğan fiyatlarındaki artışın temel nedeni üretimdeki azalma. Ayrıca iklim şartlarına bağlı olarak havaların sıcak gitmesi depolardaki ürünün yeşillenmesine, çürümesine neden oldu. İklim şartlarına uygun olmayan depolarda soğan çok kolay bozulabiliyor. Soğanın birkaç kez elden geçirilmesi sağlam olanların piyasaya sürülmesi ile maliyetler dolayısıyla fiyatlar artıyor. 2021’de tarlada fiyat 1 liranın altına düşünce üretici zarar etti ve ekimi azalttı. TÜİK’in verilerine de yansıdığı gibi 2022 üretimi azaldı. Fiyat arttı." Ali Ekber Yıldırım kuru soğanın Nisan ayında tarladan sofralara gelecek olan ürünlerin piyasa çıkmasıyla fiyatların düşeceğini ifade etti.