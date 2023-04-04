Dilenerek servet kazandı! Yarım günde bakın ne kadar topladı!

Adananın Sarıçam ilçesinde öğlene kadar dilenen bir şahıs topladığı paralarla herkesi hayrete düşürdü. Alınan bilgilere göre Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

DİNİ DUYGULARI SÖMÜRDÜLER VATANDAŞTAN PARA TOPLADILAR

Zabıta ekipleri ise çalışmalar nedeniyle yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledi. Sonrasında ise sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü. Burada yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıtayı bile şaşırttı. Zabıta paraya el koyarken şahsa da Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.