Bardaktan boşanırcasına yağdı! İzmirli vatandaşlar zor anlar yaşadı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sabah saatlerinde İzmir'de aniden bastıran sağanak yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Caddeler ve sokaklar göle dönerken sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yer yer dolu yağışının da etkili olduğu kentte özellikle Bornova ve Buca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bornova Pınar Caddesi göle gönderken araç kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise ayakkabılarını ve çoraplarını çıkararak suda yürümeye devam etti. Yağmurun ise gün boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

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EGE BÖLGESİ İÇİN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde (İzmir, Aydın, Muğla ve Kuzey Ege kıyıları) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı