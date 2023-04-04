Tarih verildi! İstanbul'un incisi Kız kulesi turistlere kapılarını açıyor!

İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi uzun zamandır restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilere kapalıydı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Kız Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin’den bilgi alan Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin Mayıs ayında hazır hale getirileceğini söyledi.

BAKAN ERSOY İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Ersoy, incelemeler sırasında açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Geçmişten bugüne kadar‘mış’ gibi yapılmış birçok şey, derinlemesine incelenerek ve araştırılarak olması gerektiği gibi sökülüp tekrar doğru bir şekilde bilimsel raporlara göre önlemler alınarak tamamlanıyor. Bu çalışmayla yapının sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında ve deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma ve güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor.

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KULE DEPEM NEDENİYLE 2 AY GECİKTİ

Bakan Ersoy kulenin gecikmesinin sebebini de açıklayarak, "Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler. Ada diye gördüğümüz platformun etrafının tamamının kazıklanması. Bu kazıklar çakıldıktan sonra da platformla kazıkların birbirine çelik konstrüksiyonlarla bağlanması gerekiyor. Daha sonra üzeri kapatılıp platform hazır hale gelecek. Özellikle hem kazıkların olduğu noktada hem binaya yakın noktalarda boşluklar bırakılıyor. Onlar da kauçuk izolatörlerle araları doldurularak depreme karşı üç ayrı yapının da bağımsız çalışması sağlanıyor.” dedi.

Öte yandan, Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin nesiller boyu ayakta kalacağını ifade ederek, “Artık yurt dışındaki ikonik yapılar gibi burası da yeme içme ağırlıklı değil olması gerektiği gibi kule-müze şeklinde hizmete girecek ve başta Türk ziyaretçiler olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin kullanımına açık hale gelecek.” dedi.