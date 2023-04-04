İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediye işçileri çöp konteynerinin yanında poşetin içinde parçalara ayırılmış bebek cesedi buldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!

Korkunç olay, akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye temizlik işçileri tarafından sokakta çöp konteynerinin yanındaki direğe asılı bir poşet buldular. Poşetin içine bakan belediye işçisi, parçalanmış bir bebek cesedi ile karşılaştı. İşçiler dehşet içinde kalırken polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis ve ambulans ekipleri bebeğin cesedini alarak Adli Tıp morguna kaldırdı. Polis ise mahallede inceleme başlattı.

"ALLAH ISLAH ETSİN DİYORUM"

Olay hakkında konuşan mahalle sakinleri ise ,"Çöpten bir çocuk cesedi çıktı. Çöpçüler buldu ve polisi aradı. Daha sonra olay yerine polis ve ambulans geldi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. Çocuğun parçalandığını ve çöpün yakınındaki direğe asılı olduğunu söylediler. Poşete koyup asmışlar. Allah ıslah etsin diyorum. Herkes çocuğu olsun diye servet harcar ama bazıları olduğu zaman çöpün içine atar" ifade etti.

İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!

İlgili Haberler
Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!
Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü! Adliyeye sevk edildi!
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü! Adliyeye sevk edildi!
Kartal riskli ilan edilen 5 katlı Akın Apartmanı'nın yıkıldı!
Kartal riskli ilan edilen 5 katlı Akın Apartmanı'nın yıkıldı!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
YSK Erdoğan'ın adaylık itirazlarına neden ret kararı verdiğini açıkladı!
YSK Erdoğan'ın adaylık itirazlarına neden ret kararı verdiğini açıkladı!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!
Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!
Son Haberler
Heyecan Dorukta! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali bugün başlıyor! İşte çeyrek final maç programı
Heyecan Dorukta! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali bugün başlıyor! İşte çeyrek final maç programı
Elon Musk Twitter'ın logosunu Dogecoin logosu ile değiştirdi!
Elon Musk Twitter'ın logosunu Dogecoin logosu ile değiştirdi!
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
İlk TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi!
İlk TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi!
AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!
AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!
Çok Okunanlar
Indiana Jones ve Kader Kadranı Filmi 30 Haziran'da vizyona girecek
Indiana Jones ve Kader Kadranı Filmi 30 Haziran'da vizyona girecek
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Şanlıurfa'da bir kadın "Namusumu kirletti, namusumu temizledim" dedi kayınpederini sokak ortasında vurdu
Şanlıurfa'da bir kadın "Namusumu kirletti, namusumu temizledim" dedi kayınpederini sokak ortasında vurdu
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Selçuk Bayraktar bir araya geldi! Savunma sanayi alanında iş birliği vurgulandı!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Selçuk Bayraktar bir araya geldi! Savunma sanayi alanında iş birliği vurgulandı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor