İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!

Korkunç olay, akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye temizlik işçileri tarafından sokakta çöp konteynerinin yanındaki direğe asılı bir poşet buldular. Poşetin içine bakan belediye işçisi, parçalanmış bir bebek cesedi ile karşılaştı. İşçiler dehşet içinde kalırken polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis ve ambulans ekipleri bebeğin cesedini alarak Adli Tıp morguna kaldırdı. Polis ise mahallede inceleme başlattı.

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"ALLAH ISLAH ETSİN DİYORUM"

Olay hakkında konuşan mahalle sakinleri ise ,"Çöpten bir çocuk cesedi çıktı. Çöpçüler buldu ve polisi aradı. Daha sonra olay yerine polis ve ambulans geldi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. Çocuğun parçalandığını ve çöpün yakınındaki direğe asılı olduğunu söylediler. Poşete koyup asmışlar. Allah ıslah etsin diyorum. Herkes çocuğu olsun diye servet harcar ama bazıları olduğu zaman çöpün içine atar" ifade etti.