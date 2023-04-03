Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü! Adliyeye sevk edildi!

Zonguldak Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde meydana gelen olayda Neriman K. isimli kadın eşi Mustafa K.’ye boşanma davası açarak kardeşinin evine yerleşmişti.

Boşanma aşamasında olan çiftten eşi Neriman K.’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen ile birlikte yaşadığını öğrenen koca, yanına 4 kişiyi alarak evi bastı. Camdan eve giren Mustafa K., Yaşar Esen’i 3 yerinden bıçakladı. Esen kanlar içerisinde kalırken 5 şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

4 KİŞİ KARABÜK'E KAÇTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Esen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabük’e kaçtığı tespit edilen Mustafa K., Umut K., Doğuş K., Soner K. ve Umut Ç. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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"ÇEK AĞABEY ÇEK DAHA ÇOK BEDEL ÖDENECEK”

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken bir kişinin kameralara doğru “Çek ağabey çek daha çok bedel ödenecek” demesi dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.