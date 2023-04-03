Balık tutmak için Seben Gölü'ne açıldılar! Tekne alabora olunca bir arkadaşı kayboldu!

Olay, Bolu'nun Seben Taşlıyayla Göleti'ne Ankara'dan gelen iki arkadaş 33 yaşındaki Uğur Çınar ve 44 yaşındaki Ferdi Uludağ , teknenin alabora olması nedeniyle suya düştü. Uğur Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkmayı başarırken, Uğur Uludağ ise suda kayboldu.

BİRİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI DİĞERİ İSE KAYBOLDU

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler, ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar devam ederken, gölden kendi imkanlarıyla kurtulan Uğur Çınar, yapılan ilk müdahale sonrasında Seben Devlet Hastanesine sevk edildi. Alabora olan tekneden düşerek gölde kaybolan Ferdi Uludağ’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı





ELBİSELERİNİ ATMIŞ AMA ÖBÜR ÇOCUK ATAMAMIŞ

Alabora olan tekneden kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan Uğur Çınar’ın babası Hüseyin Çınar, "Buraya geldiklerinde saat 21.00 gibi fırtına çıkıyor ve tekne alabora oluyor. Benim bildiğim bu. Uğur Çınar benim oğlum. Oğlum şu anda burada ve iyi. Kıyıya çıkmış çıplak bir şekilde. Elbiselerini atmış ama öbür çocuk atamamış. Oğlumun sağlık durumu iyi, ambulansta duruyor. Diğerinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.