Gaziantep'te tartıştığı genci boğazından bıçakladı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Murat Özdemir ile husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tartıştığı şahıslardan biri tarafından Murat Özdemir boğazından bıçaklandı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan yaşanan olayın ardından kaçan saldırgan şahıs ve şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.