Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Rusya'nın Kamçatkan bölgesinde 6.9 büyüklüğünde Türkiye saati ile sabah saat 06.06 sırlarında büyük bir deprem meydana geldi. O anlar ise güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.

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Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Rusya'nın Büyük Okyanus kıyısındaki Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. TSİ 06.06'da kaydedilen depremin derinliği 99.5 olarak belirtildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.


BİNALARDA ÇATLAKLAR MEYDANA GELDİ

Şiddetli sarsıntının ardından Kamçatka yarımadasında büyük panik yaşandı. Bölge sakinleri depremle birlikte kendilerini sokaklara attı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde hiçbir binanın yıkılmadığı fakat birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

DEPREM SONRASI ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Hükümetin talimatıyla Kamçatka'da kriz masası oluşturulurken, bölgeye insani yardım ve geçici barınma malzemeleri sevk edildi. Şiddetli deprem sonrasında 4.6, 4.0, 3.7, 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da kaydedildi.

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

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