İran'da kadın düşmanlığı bitmiyor! İran'da başörtüsü takmayan kadınların kafasına yoğurt döktü!

İran’da geçtiğimiz yıl eylül ayında 22 yaşındaki İranlı Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından ülke çapında rejim karşıtı protestolar başlamış ve birçok kadın zorunlu başörtüsü yasasına itiraz ederek başörtüsüz bir şekilde sokağa çıkmaya başlamıştı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ülke gündemine düştü. Görüntüde, İran’ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kentinde bulunan bir süt ürünleri marketinde İranlı bir adamın başörtüsüz oldukları gerekçesiyle iki kadın ile tartıştığı ve tartışmanın büyümesi ardından da eline aldığı yoğurt kabını kadınların başlarına döktüğü görüldü. Büyük yankı bulan olayın ardından ise saldırgan hakkında tutuklama kararı verildi.

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SALDIRGAN HAKKINDA, “KAMU DÜZENİNİ BOZMAK” SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI



İran medyasında yer alan haberde, Razavi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kenti savcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırgan hakkında tutuklama kararı alındığı belirtilerek, “Başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle iki kadına uygun olmayan bir şekilde müdahale ederek saldıran kişi hakkında tutuklanma kararı alındı” ifadeleri kullanıldı. Savcılık, saldırgan hakkında, “kamu düzenini bozmak” ve saldırıya uğrayan iki kadın hakkında ise “toplum içerisinde başörtüsü kuralına uymama” suçundan soruşturma açıldığı belirtildi. Ayrıca başörtüsü takmayan iki kadına hizmet veren market sahibine ise uyarı verildiği aktarıldı.

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BÖYLE BİR MÜDAHALE YÖNTEMİ DOĞRU DEĞİLDİR



İran İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın başörtüsüz kadınlara müdahale şeklinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Böyle bir müdahale yöntemi doğru değildir. Ancak kadınların başörtülerini takmamaları da suç kapsamına girmektedir” ifadeleri kullanıldı.