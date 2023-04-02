Dağda bulduğu ayıyı eve getirdi! Biberonla beslemeye başladı!

Gümüşhane'de dağda gezintiye çıkan Okan Berker yol kenarında bitkin halde bulduğu ayıyı yalnız bırakmaya dayanamayınca evine getirdi. Ayıya bez bağlayıp biberonla evin içinde beslemeye başladı.

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Dağda bulduğu ayıyı eve getirdi! Biberonla beslemeye başladı!

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Alemdar köyünde yaşayan Okan Berker, iftar vakti gelene e kadar vakit geçirmek için atıyla gezintiye çıktı. Yanında bulunan köpeğinin fark etmesi üzerine bitkin bir halde yol kenarında bulunan yavru ayıyı gören Berker, yetkililere haber verdi. Yetkililerin bulunduğu yere bırakmasını istediği yavru ayıyı, bitkin durumda olduğu için bırakmaya gönlü el vermeyen Berker hayvanı evine götürerek beslemeye başladı.

AYI "YOGİ"Yİ EVİNDE BESLEMEYE BAŞLADILAR

Annesinin öldüğü değerlendirilen yavru ayıyı evinde besleyen ve evi kirletmemesi için bebek bezi bağlayan Berker yavru ayıya ‘Yogi’ ismini verdi. Yavru ayı ‘Yogi’ ile çocuk gibi ilgilenen ve oyunlar oynayan aile sakinleri ‘Yogi’nin uykusunu alamayınca çok huysuzlaştığını söyledi. Alemdar köyünde yaşayan komşularının da bu duruma çok şaşırdığını dile getiren aile, komşularının sürekli eve gelerek ayıyla oyun oynayıp fotoğraf çektiklerini söyledi.

Dağda bulduğu ayıyı eve getirdi! Biberonla beslemeye başladı!

"ÇOCUKTAN BİR FARKI YOK, UYKUSUZ OLDUĞUNDA MIZMIZLANIYOR"

Yavru ayıyla, ormanlık alanda gezintiye çıktığı esnada karşılaştığını ve bitkin haldeki hayvanı o halde bırakmaya gönlünün el vermediğini dile getiren Okan Berker, “Cuma günü iftara kadar zaman geçsin diye atla yürüyüşe çıktım dağa doğru. Fazla gitmeden dağda karşıma çıktı. Yanımda yavru köpek vardı Allah’tan ilk önce o gördü bunu büyük köpek vardı o görene kadar gidip kurtarayım dedim. Zaten gittiğimde cansız bitkin bir haldeydi hemen aldım kucağıma bana sarıldı. Ortalık açıktı etrafta annesinin olma ihtimali yoktu. Ben de hemen yetkili kurumları aradım sağ olsunlar yardımcı oldular. Daha sonra DKMP ekipleriyle iletişime geçtim bulduğun yere bırak dediler Ben de hayvan küçük bırakamam dedim. Pazartesi alacaklarını söylediler, o zamana kadar bizimle arkadaş gibi kalacak. Çocuktan bir farkı yok aynı çocuk gibi. Uykusuz olduğunda mızmızlanıyor, acıkınca saldırıyor, karnı tok olunca uyuyor sadece iletişim kuramıyor onun dışında çocuk gibi. Annem de benden çok ilgileniyor, çocuk gibi olduğu için tecrübesi var. Değişik bir anı oldu bizim için umarım ona da faydası olmuştur. İsmini ‘Yogi’ koyduk, sürekli süt içiyor. 2 saatte bir sürekli acıkıyor, biberonla süt içiyor sürekli. Tahmini 8 saatte 3 biberon süt içti. Uykuya dalınca da insan gibi sabaha kadar uyuyor” dedi.

YAVRU AYI AİLEDEN ALINDI VE BAKIM EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, olayı haber alan DKMP yetkilileri, çok iyi bakıldığını söylediği yavru ayı ‘Yogi’yi aileden teslim alarak bakım merkezine götürdü.

Dağda bulduğu ayıyı eve getirdi! Biberonla beslemeye başladı!


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