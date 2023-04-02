Oğlunun kaza geçirdiğini duydu! Olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi!

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aşağı Pazarcı Mahallesinde Barbaros Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Emir Yılmaz’ın kullandığı 07 AAY 979 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası araç palmiye ağacına çarparak durabildi. Kaza sonrası aracın yan koltuğunda oturan Mehmet Yüksel, başını aracın ön camına çarpması sonucu yaralandı. Mehmet Yüksel sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınırken, aracı kullanan Emir Yılmaz’ın babası Ahmet Yılmaz, kaza haberini alarak olay yerine geldi.

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BABA KAZA HABERİNİ DUYUNCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Baba Yılmaz'ın birden fenalaşıp yere yığılması üzerine olay yerine başka ambulans gelene kadar diğer ambulans da beklemek zorunda kaldı. Ambulansta görevli sağlık ekibi, kalp hastası ve bypass geçirdiği öğrenilen Ahmet Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaparken, gelen diğer ekibe teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen ikinci ambulans fenalaşan Ahmet Yılmaz’ı hastaneye götürüldü. Oğlu ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE CEZA VERİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından aracı kullanan Emir Yılmaz’ın ehliyetinin olmadığı belirlenirken, Emir Yılmaz’a 8 bin 190 TL, araç sahibi olduğu belirlenen ve kazada yaralanan Mehmet Yüksel’e 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.