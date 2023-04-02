Oğlunun kaza geçirdiğini duydu! Olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi!

Antalya'da ehliyeti olmayan sürücü arkadaşını da yanına alarak araca bindi kısa bir süre sonra hızlanan araç ağaca çarparak durdu. Sürücü koltuğunda oturan oğlunun kaza geçirdiğini duyan baba kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

YAYINLAMA
Google News
Oğlunun kaza geçirdiğini duydu! Olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi!

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aşağı Pazarcı Mahallesinde Barbaros Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Emir Yılmaz’ın kullandığı 07 AAY 979 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası araç palmiye ağacına çarparak durabildi. Kaza sonrası aracın yan koltuğunda oturan Mehmet Yüksel, başını aracın ön camına çarpması sonucu yaralandı. Mehmet Yüksel sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınırken, aracı kullanan Emir Yılmaz’ın babası Ahmet Yılmaz, kaza haberini alarak olay yerine geldi.

Oğlunun kaza geçirdiğini duydu! Olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi!

BABA KAZA HABERİNİ DUYUNCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Baba Yılmaz'ın birden fenalaşıp yere yığılması üzerine olay yerine başka ambulans gelene kadar diğer ambulans da beklemek zorunda kaldı. Ambulansta görevli sağlık ekibi, kalp hastası ve bypass geçirdiği öğrenilen Ahmet Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaparken, gelen diğer ekibe teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen ikinci ambulans fenalaşan Ahmet Yılmaz’ı hastaneye götürüldü. Oğlu ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Oğlunun kaza geçirdiğini duydu! Olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi!

SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE CEZA VERİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından aracı kullanan Emir Yılmaz’ın ehliyetinin olmadığı belirlenirken, Emir Yılmaz’a 8 bin 190 TL, araç sahibi olduğu belirlenen ve kazada yaralanan Mehmet Yüksel’e 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

Oğlunun kaza geçirdiğini duydu! Olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi!

İlgili Haberler
Demir yüklü tırın dorsesine son hızla çarptı! Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı!
Demir yüklü tırın dorsesine son hızla çarptı! Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı!
Otobüs şoförünü bıçakla rehin alıp kaçırdı! Zonguldak ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı!
Otobüs şoförünü bıçakla rehin alıp kaçırdı! Zonguldak ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı!
Sultangazi'de 2 çocuk 4 milyon değerindeki altın dolu çantayla kaçtı!
Sultangazi'de 2 çocuk 4 milyon değerindeki altın dolu çantayla kaçtı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Demir yüklü tırın dorsesine son hızla çarptı! Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı!
Demir yüklü tırın dorsesine son hızla çarptı! Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı!
Otobüs şoförünü bıçakla rehin alıp kaçırdı! Zonguldak ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı!
Otobüs şoförünü bıçakla rehin alıp kaçırdı! Zonguldak ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 04.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 04.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Emniyet güçleri göz açtırmıyor! İstanbul'da asayiş uygulamasında 405 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet güçleri göz açtırmıyor! İstanbul'da asayiş uygulamasında 405 şüpheli gözaltına alındı
Son Haberler
Oğlunun kaza geçirdiğini duydu! Olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi!
Oğlunun kaza geçirdiğini duydu! Olay yerine gelen baba kalp krizi geçirdi!
İBB'nin cenaze aracı arızalandı! Cenaze saatlerce sokakta bekledi!
İBB'nin cenaze aracı arızalandı! Cenaze saatlerce sokakta bekledi!
Komşu Bulgaristan sandık başında! Cumhurbaşkanlarını seçecekler!
Komşu Bulgaristan sandık başında! Cumhurbaşkanlarını seçecekler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki! "Sana da rezeneyi tavsiye ederiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki! "Sana da rezeneyi tavsiye ederiz"
Kastamonu'da meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor
Kastamonu'da meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor
Esenyurt'ta korkutan yangın! 6 katlı iş merkezi alevlere teslim oldu!
Esenyurt'ta korkutan yangın! 6 katlı iş merkezi alevlere teslim oldu!
Çok Okunanlar
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 04.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 04.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca “İftara 5 Kala” uygulamasıyla iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıyor
Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca “İftara 5 Kala” uygulamasıyla iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıyor
Çavuşoğlu, Sakarya'da misafir edilen depremzedelerle sahurda buluştu, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi
Çavuşoğlu, Sakarya'da misafir edilen depremzedelerle sahurda buluştu, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi
Emniyet güçleri göz açtırmıyor! İstanbul'da asayiş uygulamasında 405 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet güçleri göz açtırmıyor! İstanbul'da asayiş uygulamasında 405 şüpheli gözaltına alındı
Trafo bomba gibi patladı! 2 kişi ise yaralandı!
Trafo bomba gibi patladı! 2 kişi ise yaralandı!
Kayıp ihbarı yapılmıştı! Cesedi Sapanca Gölü'nden çıktı!
Kayıp ihbarı yapılmıştı! Cesedi Sapanca Gölü'nden çıktı!
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!